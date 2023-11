Según el Gobierno de México, cada año aumenta el número de picaduras por animales ponzoñosos o insectos venenosos en la Ciudad de México (CDMX), por lo que es importante saber reaccionar ante una situación de emergencia en caso de que se presente, pues el veneno podría ser mortal para el ser humano.

Los animales ponzoñosos son aquellos que cuentan con una glándula productor de veneno y la capacidad de inyectarlo con facilidad. Los accidentes debido a los animales son producto de la exposición con estos y puede ser en forma de mordeduras, picaduras o contacto.

¿Cuáles son los insectos venenosos en CDMX y en qué colonias viven?

Según la Secretaría de Salud de México, los insectos venenosos en CDMX o animales ponzoñosos son los siguientes:

-Alacranes

-Víboras de cascabel

-Orugas

-Arañas: Viuda negra, capulina o violinista

¿En qué colonias viven los insectos venenosos en CDMX?

Según la Secretaría de Salud , las colonias en donde se han detectado mayores picaduras de insectos venenosos en CDMX son en Santa María La Ribera, Martín Carrera, Gustavo A. Madero, San Felipe de Jesús y Cuautepec. Si hablamos del Estado de México, el mayor número de los casos son en Amecameca, San Martín Teotihuacán y Ecatepec.

¿Qué hacer si te pica un insecto venenoso?



En caso de que uno sufra una picadura o mordedura de un insecto venenoso, las autoridades sanitarias recomiendan llevar a cabo las siguientes medidas:

-No succionar el veneno

-No cortar

-No colocar torniquetes

-El lesionado debe ser llevado de inmediato al hospital más cercano.

En el caso de ser picado por una araña como la viuda negra , la capulina o la violinista, se debe llevar al servicio de urgencias para determinar el tratamiento, el cual deberá ser suministrado de manera inmediata, pues es letal.

¿Qué hospitales tienen antídotos contra insectos venenosos en CDMX?

El Centro Toxicológico del Hospital Juárez de México es considerado el más importante de América Latina y el Caribe, debido a sus avances en la investigación en la región. En esta unidad opera el Banco de Antídotos y Antagonistas con el objetivo de brindar vacunas para urgencias para adultos, terapia intensiva y consulta externa.

