¿Hay fecha límite para reclamar dinero de subcuenta de Infonavit?

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ofrece a los trabajadores mexicanos la posibilidad de acceder a créditos para vivienda, pero ¿qué sucede si durante tu vida laboral no solicitaste un crédito o si ya pagaste tu financiamiento y aún tienes saldo en tu Subcuenta de Vivienda? La buena noticia es que ese dinero no se pierde y tienes el derecho de reclamarlo una vez que te has jubilado. A continuación, te explicamos cómo puedes hacerlo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo retirar el dinero de la subcuenta de Infonavit?

El retiro del ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda del Infonavit está vinculado a la obtención de una Resolución de Pensión emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta resolución puede derivar de diferentes situaciones, como vejez o cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad total o parcial superior al 50%.

División de ahorro en la subcuenta de vivienda

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda se compone de diversas aportaciones efectuadas por empleadores a lo largo del tiempo, y estas se segmentan según el período en que se realizaron:



Fondo de Ahorro 1972-1992 : Si entre mayo de 1972 y enero de 1992 recibiste aportaciones equivalentes al 5% de tu salario diario integrado, cuentas con fondos en esta categoría.

: Si entre mayo de 1972 y enero de 1992 recibiste aportaciones de tu salario diario integrado, cuentas con fondos en esta categoría. Subcuenta de Vivienda 1992 : Si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste aportaciones equivalentes al 5% de tu salario diario integrado, tienes recursos en esta subcuenta.

: Si entre marzo de 1992 y junio de 1997 recibiste aportaciones de tu salario diario integrado, tienes recursos en esta subcuenta. Subcuenta de Vivienda 1997: Si a partir de julio de 1997 has continuado recibiendo aportaciones del 5% sobre tu salario diario integrado, estos fondos forman parte de tu Subcuenta de Vivienda 1997.

La fecha en que comenzaste a cotizar ante el IMSS y las aportaciones al Infonavit son fundamentales para determinar el régimen de la Ley del Seguro Social que te corresponde. Esto puede ser la Ley 73 o la Ley 97 . La elección del régimen adecuado influye en la forma en que se te devolverán tus ahorros del Infonavit.

¿Te pensionaste y nunca utilizaste tu #CréditoInfonavit? 💰 Solicita la devolución del Saldo de tu Subcuenta de Vivienda. Realiza este trámite de forma segura y gratuita desde Mi Cuenta Infonavit, la banca electrónica del Instituto 👉 https://t.co/42td6R8Khv pic.twitter.com/zPEEhE0mwb — Infonavit (@Infonavit) June 2, 2023

Fecha limite para reclamar Subcuenta

En lo que respecta al plazo para reclamar el dinero de la subcuenta de Infonavit, no existe una fecha límite específica. Sin embargo, se deben seguir los procedimientos y requisitos establecidos por el instituto para acceder a estos recursos. Además, el retiro de los fondos depende de la obtención de la Resolución de Pensión del IMSS.

En cuanto a los beneficiarios, si has sido designado como tal ante el IMSS, puedes tramitar la devolución de los fondos sin necesidad de designación adicional. En caso de ser beneficiario legal, se pueden presentar documentos como la resolución de designación de beneficiarios emitida por los Tribunales federales en materia laboral.

No hay una fecha límite específica para reclamar el dinero de la subcuenta de Infonavit , pero es fundamental seguir los procedimientos adecuados y cumplir con los requisitos establecidos. La obtención de la Resolución de Pensión del IMSS y el conocimiento del régimen de cotización son aspectos clave para determinar la forma de retiro de los recursos acumulados en tu Subcuenta de Vivienda. Recuerda que cada situación puede variar, por lo que es recomendable buscar asesoramiento adecuado en tu caso particular.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.