¡Increíble hallazgo! Mujer compra un jarrón barato y era una joya maya milenaria

Una mujer de Washington D.C., en Estados Unidos, compró un jarrón en oferta, en lo equivalente a tan solo 100 pesos, y descubrió que se trataba de una joya del imperio maya de México y de hace más de 2000 años.

El hecho le ocurrió a Anna Lee Dozier, a quien le gustan los objetos antiguos. El artículo estaba de oferta en un estante de la tienda de segunda mano.

Luego de tener este jarrón durante tanto tiempo en su casa, la mujer viajó por trabajo al nuestro país y visitó el Museo de Antropología, donde notó que las exhibiciones tenían muchos detalles en común con su jarrón de segunda mano, según informó Wusa9 .

¿Qué hizo la mujer con la joya maya milenaria robada a México?

“Parecía algo viejo, pero pensé que tal vez tendría 20 o 30 años y algún tipo de reproducción turística, así que lo traje a casa”, contó la mujer al rememorar el momento en el que adquirió el artículo.

De este modo, tras identificar que podría tratarse de una reliquia maya , consultó al personal del museo qué hacer si tenía algo de época y quisiera repatriarlo.

Un mes más tarde, de vuelta en su país, se comunicó con la Embajada de México y envió fotografías y dimensiones. No solo descubrió que era un artefacto mexicano, sino que le pertenecía al pueblo indígena maya y que es de los años entre 200 y 800 d.C.

La compra por 4 dólares fue un tesoro invaluable, y sin dudarlo, lo devolvió: “Estoy encantada de haber participado en la historia de su repatriación. Me gustaría que volviera al lugar que le corresponde y a donde pertenece”.

A su vez, entre risas, reconoció su mayor miedo. “Lo quiero fuera de mi casa porque tengo tres niños pequeños y me he quedado petrificada, bueno, ya se fue, pero me petrificaba pensar que después de dos mil años sería yo quien lo arruinaría”, sumó.

Para finalizar, se realizó una ceremonia en el Instituto Cultural de México, para que la familia Dozier devolviera el jarrón ante el embajador mexicano, Estaban Moctezuma Barragán. “Los derechos humanos se extienden a la cultura y la historia”, concluyó la mujer.

