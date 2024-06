Gobierno amplía contratos temporales a trabajadores de salud no integrados a IMSS Bienestar

Hay ocho estados que no se han integrado al programa de IMSS Bienestar: Coahuila, Yucatán, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco y Querétaro. En dichas entidades, los trabajadores de salud todavía no tienen certeza laboral, por lo que el gobierno ha ampliado sus contratos por tres meses.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció que los contratos federales que se otorgaron a los trabajadores de salud no integrados al IMSS Bienestar tendrán una ampliación que se extenderá por los meses de julio, agosto y septiembre. Con esto buscan no afectar en el corto plazo a las 1579 personas que todavía no forman parte del Órgano Público Descentralizado (OPD).

En estos tres meses, los gobiernos estatales que no se han sumado al IMSS-Bienestar tendrán que darles certeza laboral a dichos trabajadores de la salud. Si deciden no afiliarse al programa, deberán asegurar la contratación de dichos profesionales del sector salud.

Cabe destacar que Zoé Robledo también anunció buscaron ofrecer soluciones a dicho personal de salud. 735 de ellos aceptaron ser reubicados a otra entidad, incluso a otro estado; 239 ya están en proceso de reubicación y son 1,579 los que se han mantenido en dichos estados en la espera de llegar a algún acuerdo.

IMSS Bienestar avanza en México

En el 2022 se inició el proceso de federalización a IMSS Bienestar y 23 estados de la República Mexicana ya están adheridos al programa. En su caso, ya avanzan en la basificación del personal de salud.

Con esto, el gobierno se comprometió a salvaguardar los derechos de las y los trabajadores de salud, sin embargo, señalaron que no era posible otorgar una base federal en los estados que no forman parte del proceso de federalización con IMSS Bienestar .

