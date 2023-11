VIDEO: La Quebrada de Acapulco quedó destruida tras el paso del huracán Otis

Aquí era mí fuente de trabajo, tristeza, desolación, impotencia yo perdí mi casa, perdí amigos, todavía no sé si perdí familia porque todavía no me puedo comunicar con ellos y darle gracias a Dios y a Javier Alatorre porque si no hubiera sido por él yo no me hubiera salido de mi casa, porque cuando él dijo que era un monstruo lo que venía, él jamás da las noticias así y yo vi terror en su mirada, salí con mis hijos de lo que era mi casa.