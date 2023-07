Hoy No Circula martes 25 de julio ¿qué autos descansan en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula de este martes 25 de julio de 2023 prohibirá la circulación a algunos autos en la Ciudad de México y municipio del Estado de México, con el objetivo de dirminuir la contaminación ambiental.

¿Qué autos no circularán el martes?

De acuerdo con el programa Hoy No Circula los autos que no pueden transitar en calles de la CDMX y Edomex son los de holograma 1 y 2 cuyo último dígito de la placa sea 7 y 8 y con engomado rosa.

Cabe destacar que el programa restringirá la circulación vehicular de dichos automóviles desde las 5:00 a las 22:00 horas del martes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios de Edomex.

¿En qué municipios de Edomex aplica el Hoy No Circula?

Algunos de los municipios de Edomex en los que aplica el programa Hoy No Circula son:



Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tultitlán

Tlalnepantla de Baz

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Valle de Chalco

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz



¿Qué autos sí pueden circular?

Es importante mencionar que hay vehículos que estan exentos de la restricción vehicular como son los que cuenten con holograma cero y doble cero, los eléctricos o híbridos. También pueden circular libremente los tractores agrícolas, maquinarias de construcción, motocicletas, servicios de emergencia y los que cuenten con Pase Turístico.

El Pase Turístico es un permiso que se puede solicitar para poder transitar por la CDMX y Edomex con fines turísticos como su nombre lo indica.

Además, los domingos no hay restricción para ningún automóvil.

¿Cuánto debo pagar de multa si incumplo con el Hoy No Circula?

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, la multa por no respetar el H oy No Circula es de 20 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, entre 2 mil y 3 mil pesos.

En algunas ocasiones, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspende la aplicación del Hoy No Circula como es el caso de días festivos, inhábiles o de descanso obligatorio, por ello, es importante que estes atento a los avisos de la CAMe.

¿Cómo tramitar el Pase Turístico?

El Pase Turístico te permite transitar hasta por dos semanas continuas o dos periodos de siete días cada uno a lo largo del año.

Para tramitarlo deberás ingresar a la página web del Pase Turístico y registrar un correo electrónico, te mandarán un enlace y deberásn llenar tus datos, te asignarán una clave y deberás ingresar al sistema con tu correo y la clave. Posteriormente registrarás los datos de tu auto y se generará tu Pase Turístico.

