Estos autos descansarán el viernes 28 de julio de 2023 por el Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula que se implementa en la Ciudad de México y en el Estado de México tiene como objetivo disminuir la contaminación ambiental y por ello, algunos autos no pueden transitar.

¿Qué autos no circulan el viernes?

Para el viernes 28 de julio de 2023, los autos que no podrán transitar por el Hoy No Circula son los automóviles con placas que terminen en 9 y 0, engomado azul con holograma 1 y 2.

De acuerdo con la normativa, los autos no podrán circular desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche.

¿En qué municipios de Edomex aplica el Hoy No Circula?

Cabe destacar que el Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías en la CDMX y en los siguientes municipios de Edomex:



Valle de Chalco

Tultitlán

Tlalnepantla de Baz

Tecámac

Nicolás Romero

Naucalpan de Juárez

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozabal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

¿Qué autos sí pueden circular?

El programa Hoy No Circula no aplica para todos los autos pues los que tengan holograma cero y doble cero o sean eléctricos o híbridos podrán circular sin mayor problema.

También los autos que brinden servicios de emergencia o funerarios, de transporte público o quienes tramiten un Pase Turístico estan excentos del programa Hoy No Circula .

Multa por incumplir Hoy No Circula

De acuerdo con la ley Ambiental del Reglamento de Verificación Vehicular de la Ciudad de México, así como en el Reglamento de Tránsito Metropolitano, los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula serán retirados de la circulación y serán llevados al corralón donde deberán pagar una multa de entre 2 mil y 3 mil pesos para poder sacar el auto.

¿Cuándo se suspende el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula se puede suspender en días festivos, no laborables, de descanso obligatorio o temporadas vacacionales, incluso si la calidad del aire no representa un riesgo y si hay las condiciones ambientales apropiadas.

Verificación Hoy No Circula 2023

Estos son los autos que deben verificar en los próximos meses:



Placas con terminaciones 5 y 6,, engomado amarillo en julio y agosto

Placas con terminaciones 7 y 8, engomado rosa en agosto y septiembre

Placas con terminaciones 1 y 2, engomado verde en octubre y noviembre

Placas con terminaciones 9 y 0, engomado azul en noviembre y diciembre

