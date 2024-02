Hoy No Circula 7 de febrero: Estos autos no podrán circular por las calles

El Hoy No Circula del 7 de febrero de 2024 está vigente desde las 05:00 hasta las 22:00 horas. Por esa razón debes verificar si a tu auto le toca descansar o si podrá circular por las calles.

Este miércoles 1 de febrero el programa del programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplicará de forma igualitaria para todos los vehículos. Checa que tu carro no rompa las normas.

¿Qué autos y placas que descansan este miércoles 7 de febrero?

El Hoy No Circula este 7 de febrero aplica a autos que no cuenten con las condiciones ideales para transitar por las principales vialidades de la CDMX y los municipios del Edomex.

Los carros que descansan y no podrán circular por las calles este martes son: Placa 3 y 4; Holograma 1 y 2. En caso de tener un vehículo eléctrico o híbrido podrás exentar de este programa.

¿Aumentó el precio de la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Para este febrero de 2024 la multa por no respetar el Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aumentó drásticamente, por lo que tendrás que pensar dos veces antes de romper la ley.

En el caso del programa Hoy No Circula, se aumentó la Unidad de Medida y Actualización ( UMA ), ahora quedando en 3,257.10 pesos y se te puede suspender tu licencia de manejar en caso de manejar ebrio.

