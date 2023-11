¡Evita multas! Así aplicará el Hoy No Circula este 22 de noviembre

No incumplas el reglamento y cuida el medio ambiente con el Hoy No Circula este miércoles 22 de noviembre que aplicará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los 18 conurbados del Estado de México para disminuir los índices contaminantes en el aire.

El Hoy No Circula es un programa que nació en 1989 con el objetivo de reducir la contaminación en el aire y hasta nuestras fechas se sigue aplicando debido a que la polución en el Valle de México continúa estando presente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este miércoles 22 de noviembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los vehículos que no podrán transitar por el Hoy No Circula este martes 22 de noviembre son aquellos que tienen engomado rojo, terminación de placas 3 y 4 y holograma 1 y 2.

¿Para quiénes aplica el Hoy No Circula sabatino?

Los automóviles que cuentan con holograma 2 descansan todos los sábados del mes. Respecto para los que tienen holograma 1, el primer y tercer sábado de cada mes descansan los números impares, mientras que el segundo y cuarto sábado descansan números pares.

¿Qué autos pueden transitar todos los días en el Valle de México?

Los vehículos que se encuentran exentos de las políticas del Hoy No Circula son aquellos que cuentan con los holograma 00, 0, vehículos eléctricos e híbridos, debido a que sus emisiones de contaminantes son pocas y son más amigables con el medio ambiente.

Hologramas 00 y 0 quedan exentos. Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/Tx6S6UHxtM — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 19, 2023

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

El Hoy No Circula aplica para los siguientes municipios del Edomex :

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalneplantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco



adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.