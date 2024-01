Estos carros descansan en el Hoy No Circula 22 de enero de 2024 en CDMX y Edomex

Si no quieres empezar este lunes 22 de enero con el pie derecho, debes de saber cómo aplicará el Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), a fin de evitar una sanción y también disminuir los índices de contaminación, de acuerdo al programa de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El Hoy No Circula aplicará para estas 16 alcaldías que conforman la CDMX y en los 125 municipios del Edomex. Por esta razón te diremos si a tu auto le toca descansar o si podrá circular en las principales vialidades.

¿Qué autos y placas que descansan este lunes 22 de enero?

El Hoy No Circula en la CDMX y el 22 de enero, los automóviles que están vigentes en el Hoy No Circula son los autos con:

Placa 5 y 6



Holograma 1 y 2

Por otro lado si cuentas con un vehículo con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos podrás circular este lunes 22 de enero y todos los días, incluyendo los sábados. Con esto también estarás ayudando a reducir la huella de ozono.

¿Cómo obtener el holograma Exento y Doble Cero?

Para obtener el holograma 00 que te permite exentar el Hoy No Circula , deberás de cumplir algunos requisitos en la CDMX.



Revistar que tu auto se encuentre en el listado de vehículos aptos para obtener el Holograma 00



Presentar tarjeta de circulación vigente



Documento que acredite la primera enajenación del vehículo



Tener la identificación oficial vigente

Recuerda que si tu vehículo no cuenta con holograma doble cero o cero, no podrás circular este lunes 22 de enero por el Hoy No Circula.

