Qué estados no modifican el reloj respecto al horario de invierno 2022

El horario de invierno llegó para quedarse, pues después de 26 años de haberse implementado, el horario de verano terminará definitivamente este domingo 30 de octubre, luego de que la cámara de senadores avaló la reforma de Ley de Husos Horarios en el país; sin embargo existen ciertos estados que no cumplirán con este ajuste.

Se trata de Quintana Roo, donde no se cambia desde el 31 de enero de 2015 y Sonora, el cual mantiene el huso horario de Arizona, Estados Unidos.

A estos dos estados se suman 33 municipios de la franja fronteriza con Estados Unidos que son:



Baja California: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate

Chihuahua: Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides, Praxedis G. Guerrero

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo

Nuevo León: Anáhuac, Los Aldama

Tamaulipas: Nuevo León, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso

¿Qué opina la gente del cambio de horario?

Al respecto de esta decisión hay opiniones divididas; pero para la mayoría de la ciudadanía de San Luis Potosí es positivo, pues confiesan que el horario de verano no era de su agrado y no terminaban por acostumbrarse. Mientras que otros pocos dijeron no tener inconveniente alguno con seguir el horario de invierno o el de verano.

Lo cierto es que la modificación se aprobó porque se comprobó que este cambio implicaba un desajuste a nivel biológico y que en realidad no presentaba un ahorro significativo en la energía eléctrica en los hogares.

Así, el cambio de octubre será el último que se aplicará, de tal forma que el horario de invierno será el que se quedará permanentemente, lo que significa que los días tendrán menos tiempo de luz y parecerán más cortos. El beneficio es que las noches serán más largas ya que el sol sale a las 07:00 horas y se oculta a las 19:00 horas.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

dps