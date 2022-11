Dónde ver estatua de Frida, perrita rescatista en el sismo de 2017

Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) diera a conocer este martes 15 de noviembre acerca del fallecimiento de la perrita rescatista Frida, quien colaboró en los trabajos de búsqueda tras el sismo de 2017 en México, algunas personas se han cuestionado en dónde pueden visitar su estatua.

Estatuta de Frida, perrita rescatista

El pasado jueves 6 de septiembre, la Secretaría de Marina develó una estatua de bronce en honor a Frida , con la cual se le agradeció por su trabajo y entrega durante su vida. La estatua se dio a conocer durante la Ceremonia de Develación en el Centro de Desarrollo Infantil (Cendi).

Develan estatua de Frida, perrita rescatista que ayudó en sismos

¿Dónde ver la estatua de la perrita Frida?

La perrita Frida es un símbolo de esperanza y un can que marcó la historia de los rescates en México, por lo que muchas personas se han mostrado interesadas en visitar su estatua, sin embargo, su acceso no será tan sencillo, ya que no se encuentra en un parque o centro turístico, sino que está en las oficinas del Cuartel General de la Secretaría de Marina, zona sur de la Ciudad de México (CDMX).

A pesar de que es un sitio de difícil acceso, no es imposible, pero debe existir una razón justificada para entrar a las instalaciones. Si logras entrar, desde el estacionamiento de las oficinas podrás ver la estatua de Frida, en la cual se puede leer como leyenda:

“En homenaje a la extraordinaria labor que tuviste como integrante de nuestra noble institución. En gratitud al cariño y amor que continuas sembrando en nuestra gran familia Naval, en millones de mexicanas y mexicanos y más allá de nuestras fronteras”.

Cabe destacar que la estatua fue elaborada por el escultor Víctor Hugo en una escala real al tamaño de Frida y fue representada con su chaleco de la Marina, así como las gafas protectoras que utilizó durante su servicio a la Unidad Canina.

Frida, una perrita especial

La primera vez en la que Frida puso a prueba sus habilidades aprendidas, fue en el 2010, tras el terremoto de Haití. Si bien es cierto que Frida adquirió más fama luego de los sismos en Oaxaca y en la CDMX, desde pequeña, fue un can habilidoso, leal e inteligente.

De hecho, en toda su vida, la perrita heroína logró encontrar una gran cantidad de personas: 55 (12 personas vivas y 43 sin vida), así lo dio a conocer la Semar.

