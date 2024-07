Esta es la presa de México que se llenó y garantiza agua para los próximos 50 años

En el estado de Jalisco, la presa de El Zapotillo, ubicada en el municipio de Cañadas de Obregón, ha alcanzado un hito significativo al superar su capacidad máxima, con un registro cercano a los 47 millones de metros cúbicos de agua. Este incremento en el nivel del sistema, que ha comenzado a desbordarse, garantiza el suministro para Guadalajara y muchas zonas de México gracias a la reciente actualización y optimización del diseño hidráulico.

Las recientes lluvias han sido determinantes para este logro, ya que el caudal del río Verde ha contribuido a llenar completamente la presa. Con el nuevo diseño implementado, la presa está operando a plena capacidad, lo que representa una mejora tangible en el suministro de agua para el Área Metropolitana de la ciudad.

La conexión eficiente del Sistema de Presas Zapotillo-El Salto-La Red-Calderón permitirá un incremento de 3 metros cúbicos adicionales de agua por segundo, asegurando un abastecimiento más robusto y equitativo, de acuerdo a la reciente actualización realizada por las autoridades del Gobierno de Jalisco.

Por otra parte, según información oficial, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico (OCLSP), informó que el embalse alcanzó su nivel de aguas máximas ordinarias (NAMO), sin que ello represente riesgo para las poblaciones aledañas.

Frente a este panorama, se recomendó a los pobladores de localidades y rancherías de Acasico, Cofradía, El Zapotillo, Palmarejo, Temacapulín y demás comunidades cercanas no acercarse al embalse, no acampar a sus alrededores y no aproximarse al río para tomar fotografías. Tampoco está permitido ningún tipo de navegación en la presa o la realización de actividades recreativas dentro de la misma.

¿Qué presas se están secando en México?

A diferencia de El Zapotillo, el Monitoreo de las Principales Presas del Gobierno de México resaltó tres importantes infraestructuras están completamente vacías y reflejan una crisis hídrica alarmante:



Presa de Peñuelitas en Guanajuato

Presa Divino Redentor en Querétaro

Presa Abelardo Rodríguez Luján en Sorona

Este escenario refleja un problema mayor que el país debe abordar con urgencia: la gestión del agua . La escasez no es solo una cuestión de falta de lluvia, aunque en los últimos días hubo un panorama alentador, sino también de una conciencia sobre el uso racional del recurso hídrico.

