Este es el próximo día que no abrirán los bancos en México

Entender las fechas en que los bancos no abren en México es esencial para aquellos que necesitan realizar trámites o visitar una sucursal por cualquier motivo. Por ello, es útil revisar el calendario con las fechas en que las entidades no estarán operativas, las cuales son establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y se publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En mayo hay un día pactado para que no haya actividad en las calles del país y te lo marcamos para que no cometas el error de acudir a una sucursal en una jornada donde no estará abierto.

¿Qué día de mayo no abrirán los bancos en México?

La respuesta a la pregunta es muy simple: el miércoles 1° de mayo es el Día Internacional del Trabajo y corresponde a un día de descanso obligatorio para todos los habitantes de México . En dicha fecha lo que no dejará de funcionar son los cajeros automáticos. Esta herramienta es fundamental para realizar diversas operaciones bancarias de forma rápida y conveniente.

Más allá de la simple retirada de efectivo, ofrecen una amplia gama de servicios, que incluyen la consulta de saldo, revisión de movimientos de cuenta, cambio de NIP, pago de servicios, depósitos, transferencias, apertura de cuentas bancarias, activación de tarjetas y hasta la posibilidad sacar dinero sin necesidad de tener la tarjeta física en mano.

¿Qué días no abren los bancos en México en 2024? El calendario oficial

Según lo establecido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) , estos son los días en que los bancos permanecerán cerrados en lo que resta de 2024:



Miércoles 1 de mayo 2024: Día Internacional del Trabajo.

Día Internacional del Trabajo. Lunes 16 de septiembre 2024: Día de la Independencia de México.

Día de la Independencia de México. Martes 1 de octubre 2024: Transición del Poder del Ejecutivo Federal.

Transición del Poder del Ejecutivo Federal. Sábado 2 de noviembre 2024: Día de Muertos.

Día de Muertos. Lunes 18 de noviembre 2024: Conmemoración de la Revolución Mexicana.

Conmemoración de la Revolución Mexicana. Jueves 12 de diciembre 2024: Día del Empleado Bancario.

Día del Empleado Bancario. Miércoles 25 de diciembre 2024: Navidad.

Getty Images Los cajeros automáticos estarán disponibles el día de mayo que los bancos de México cerrarán sus puertas

Es importante tener en cuenta que, además de estas fechas oficiales, las entidades pueden cerrar sus sucursales en días adicionales por razones internas, como capacitaciones o eventos corporativos.

Por lo tanto, si tienes planeado realizar algún trámite bancario, es recomendable verificar con anticipación si la sucursal estará abierta o si se trata de un día feriado. De esta manera, podrás organizar tus actividades financieras de manera efectiva y evitar contratiempos.

