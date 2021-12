Efemérides del 21 de diciembre: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 21 de diciembre.

Este 21 de diciembre entra el Invierno en el Hemisferio Norte, en el fenómeno conocido como Solsticio de Invierno que tiene lugar entre el 20 y el 23 de diciembre de cada año. En los países del hemisferio sur, el solsticio de Invierno tiene lugar entre el 20 y el 23 de junio de cada año.

Este Solsticio de Invierno representa el día más corto y la noche más larga del año en los países del Hemisferio Norte. A partir de esta fecha los días se alargarán paulatinamente.

En algunas culturas este fenómeno representa una época de renovación y renacimiento, efectuando diversas celebraciones y rituales alrededor del mundo.

Qué se conmemora cada 21 de diciembre

1511: el dominico español fray Pedro de Córdoba realizó la primera denuncia contra el maltrato a los indios en el Nuevo Mundo.





1879: en Nueva York, el periódico New York Herald anunció que Edison inventó el alumbrado público por electricidad.

1901: en Noruega, las mujeres participaron ―por primera vez en el mundo― en elecciones comunales.

1907: en Iquique,Chile, el militar Roberto Silva Renard mandó ametrallar a los obreros del salitre, junto con sus hijos y esposas, amontonados en el patio de la escuela Santa María. El presidente Pedro Montt afirmó que hubo 126 bajas, mientras que los historiadores actuales afirman que hubo entre 2200 y 3600 asesinados.

1937: en los Estados Unidos, Walt Disney Pictures preestrenó su primer clásico de animación titulado Snow White and the Seven Dwarfs (Blancanieves y los siete enanitos).



1946: se registró un terremoto en Nankaidō, al sur de Japón. Mueren 1.086 personas y otras 40.669 más se quedan sin hogar.

1965: la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial es adoptada.

1968: en Cabo Cañaveral, EE. UU., despegó la nave espacial Apolo 8. Fue la primera misión tripulada que llegó a la órbita lunar.

2007: en Argentina, Soda Stereo da su último show de la gira Me Verás Volver 2007, que en su totalidad convocó a un millón de personas

2012: Gangnam Style de PSY se convirtió en el primer video del portal YouTube en lograr mil millones de visitas.

Efemérides de México

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) estas son algunas de las efemérides de México de cada 21 de diciembre:

1809: Fue descubierta y sofocada la conspiración de Valladolid, Morelia, donde un grupo de criollos, con el apoyo de algunos soldados e indios, pretendían levantarse en armas.

