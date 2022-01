Efemérides del 26 de enero: Qué pasó un día como hoy

Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 26 de enero de 2022.

Qué se conmemora cada 26 de enero

Día Mundial del Pescador

Cada 26 de enero se homenajea a todos los hombres y mujeres que se dedican a la pesca, así como también a los aficionados y a los pequeños pescadores de ríos o lagos.

Día Mundial de la Educación Ambiental

En las efemérides de hoy, se celebra el ‘Día Mundial de la Educación Ambiental’. Este día que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta.

Día Internacional de las Aduanas

El 26 de enero se busca destacar la relevancia de las aduanas en el Comercio Internacional, en la regulación del tráfico migratorio de personas, control de mercancías, recaudación de impuestos y tributos, así como en la generación de estadísticas.

Efemérides del 26 de enero de 2022

1540: En Alemania, Valerius Cordus descubre el éter.

1699: Se firma el Tratado de Karlowitz, en virtud del cual el Imperio otomano pierde la mayor parte de sus territorios en Europa.

1811: En México, el coronel Juan B. Carrasco proclama la independencia en Monterrey, en apoyo al movimiento iniciado por el sacerdote católico Miguel Hidalgo.





1825: Dentro de las Provincias Unidas de Centroamérica, se constituye la provincia de Costa Rica.

1865: Se expide la Ley Orgánica del Ejército Imperial Mexicano.

1906: Se extrae en la Mina Premier, a 40 km de Pretoria, Sudáfrica, el famoso Cullinan, el mayor diamante de la historia con un peso de 621 g antes de ser cortado.

1915: En México, entran en la capital las fuerzas de Venustiano Carranza, mientras Álvaro Obregón publica un decreto anulando el papel moneda emitido durante el gobierno de Francisco Villa.

1938: Muere en la Ciudad de México, Matilde Montoya Lafragua, primera médica mexicana.

1939: En Barcelona (España) entran las tropas de Franco comandadas por Juan Yagüe y ayudadas por tropas fascistas italianas.

1945: En México, la XXXVII Legislatura del estado de Sonora declara a Heriberto Aja como “educador ilustre” como estímulo a sus eminentes servicios prestados como docente.

1983: En el departamento de Ayacucho (centro de Perú), los pobladores de la aldea de Uchuracay matan a machetazos a ocho periodistas, creyéndolos senderistas; el año anterior, Sendero Luminoso había matado a 135 hombres, mujeres y niños.

1988: En el Majestic Theatre de Nueva York, se estrena el musical The Phantom of the Opera (de Andrew Lloyd Webber).

1990: Nace Sergio Pérez, piloto mexicano de automovilismo.

1998: En el marco del escándalo Lewinsky, el presidente estadounidense Bill Clinton ante la televisión nacional niega haber tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, expasante de la Casa Blanca.

2001: En India, un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de Richter afecta al estado de Guyarat. Mueren 20 000 personas y 200 000 resultan heridas.

2005: En Glendale (California), cerca de Los Ángeles (California) descarrilan dos trenes. Mueren 11 personas y 200 resultan heridas.

2007: En México, el papa Benedicto XVI erige la diócesis de Ensenada, nombrando a Sigifredo Noriega Barceló como primer obispo.

2013: En Tucumán (Argentina), la pianista Myrtha Raia (de 84 años) recibe una golpiza por testificar contra la dictadura cívico-militar (1976-1983). Fallecerá tres días después.

2015: Accidente en la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, deja 27 heridos.

2020: En Calabasas, Los Ángeles, California fallece el jugador de baloncesto Kobe Bryant tras estrellarse el helicóptero en el que viajaba.

