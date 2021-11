Efemérides del 22 de noviembre: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 22 de noviembre.

En esta fecha se celebra el Día Internacional del Músico o el Día de la Música, la cual es dedicada a todas las personas que practican este arte y a todos los amantes de la música en general.

Esta efeméride tiene como antecedente la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos, quien fuera retratada en el siglo XV por los artistas de la época tocando el arpa u otros instrumentos musicales.

En este día se exhorta a las personas a felicitar a sus amigos y familiares músicos, por su dedicación que emplean para crear melodías y expresar sus sentimientos a través del sonido.

Qué se conmemora cada 22 de noviembre

1824: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador promulgan la Constitución que une a los cinco países en la República Federal de Centroamérica.





1873: se hunde el transatlántico francés Ville du Havre en su travesía hacia Nueva York y mueren 226 personas.

1922: en Italia, el Parlamento le da plenos poderes a Benito Mussolini, el primer ministro del nuevo Gobierno de coalición.

1934: en España, el ingeniero y piloto Ramón Torres comienza su vuelo a África. Será el primer aviador español que cruzará el Desierto del Sahara.

1943: Líbano se independiza del Imperio francés.





1963: en Dallas (Texas) es asesinado John Fitzgerald Kennedy, 35.º presidente de los Estados Unidos. Le sucede el vicepresidente Lyndon B. Johnson.

1963: La banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco, llamado With the Beatles.

1968: La banda británica The Beatles saca a la venta su disco homónimo, The Beatles.

1990: Se da el debut del luchador profesional The Undertaker en WWE, en el evento Survivor Series.

2000: en Perú, Valentín Paniagua Corazao se convierte en presidente de transición, tras la renuncia de Alberto Fujimoridesde Japón.

2004: en Ucrania, multitudinarias protestas en contra del fraude electoral propiciado por el gobierno desembocan en la Revolución Naranja dirigida por los proccidentales Víktor Yushchenko y Yulia Timoshenko.

2010: en Phnom Penh (Camboya) una «avalancha humana» provoca más de 330 fallecidos durante la Fiesta del Agua.

2019: en Colombia más exactos en la capital Bogotá se produce un Toque de queda en tres localidades desde las 08:00 p.m. a 6:00 a.m.del 23 de noviembre y en toda la capital desde las 09:00 p.m. a 06:00 a.m. del mismo 23 de noviembre, medida que no se prolongaba desde 1977, se vuelve a producir después de 42 años respecto a actos vandálicos en la ciudad aludiendo a un paro nacional que se vivió en el país.

Efemérides de México

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) estas son algunas de las efemérides de México de cada 22 de noviembre:

1896: Muere en Madrid Vicente Riva Palacio, prominente patriota liberal, abogado, periodista, poeta, dramaturgo e historiador.

1994: Se inaugura el Centro Nacional de las Artes, recinto dedicado a la educación e investigación artística.

