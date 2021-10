Efemérides del 15 de septiembre: Qué pasó un día como hoy

¿Sabes qué pasó un día como hoy? Conoce los principales hechos históricos y los fenómenos naturales que marcaron las efemérides de este 15 de septiembre de 2021.

Qué se celebra el 15 de septiembre en México

Durante la noche del 15 de septiembre, en recuerdo a la arenga que realizó el cura Miguel Hidalgo, al llamar a los mexicanos a levantarse en armas, se celebra el “Grito de Dolores”. Este hecho comenzó la guerra de Independencia de México y la lucha contra la Nueva España, en la mañana del 16 de septiembre de 1810.

Efemérides de 15 de septiembre en México

1808: En Nueva España (actual México) se ejecuta un golpe de Estado contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México, de tendencia liberal.

1829: El Presidente Vicente Guerrero expide un decreto para abolir la esclavitud.

1849 (fecha aproximada): en Holchén (península de Yucatán) ―en el marco de la Guerra de Castas (de los mayas contra los blancos)― el líder indígena maya Jacinto Pat es asesinado por sus compañeros.

1854: En solemne función se cantó por primera vez el Himno Nacional Mexicano en el Teatro Santa Anna.

1890: Nace Agatha Mary Clarissa Miller, autora británica de best sellers policiales, mejor conocida como Agatha Christie. Algunas de sus obras han sido llevadas al teatro y al cine.

Wikimedia

1897: Las fuerzas revolucionarias proclaman su victoria sobre las fuerzas militares y las autoridades quetzaltecas desconocen al gobierno del presidente José María Reina Barrios. Posteriormente los revolucionarios tomaron Ocós, Colomba Costa Cuca y Coatepeque, y así declaran al Estado de Los Altos Libre Soberano e Independiente.

1898: En el municipio de Tecalitlán (México), el joven Gaspar Vargas López (1880-1969) funda el Mariachi Vargas.

1910: En Pachuca de Soto se inaugura la torre del centenario mejor conocida como Reloj Monumental para conmemorar el centenario de la Independencia de México.

1943: En Italia, Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista Republicano.

1976: La Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22.

1977: Se publica el libro El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.

1986: La banda musical británica Queen lanzó su canción Who Wants to Live Forever.

Michael Ochs Archives/Getty Images INGLEWOOD, CA - JULY 9: From left to right, musicians John Deacon and Freddie Mercury (1946 - 1991) of the British rock band Queen perform in concert at the Forum on July 9, 1980 in Inglewood, California. (Photo by Michael Montfort/Michael Ochs Archives/Getty Images)

2008: En Morelia (México), explotan dos granadas de mano en plena ceremonia de la celebración del inicio del movimiento de independencia, causando 8 muertos y más de 130 heridos. Véase atentado terrorista en Morelia de 2008.

2008: En los Estados Unidos se declara en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers.

2017: La nave espacial Cassini termina su misión en Saturno al internarse en la atmósfera de este planeta, luego de 13 años orbitando a su alrededor.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm