Efemérides 12 de junio: Qué pasó en México y el mundo

El 12 de junio está marcado en como una fecha relevante en las efemérides del mundo al conmemorarse el Día contra el Trabajo Infantil, de acuerdo a la ONU a principios de 2020, 1 de cada 10 niños de 5 años o más estaba realizando trabajo infantil, es decir, 63 millones de niñas y 97 millones de niños en el mundo. Además es el aniversario 9 de la banda surcoreana BTS la cual revolucionó el mundo de la música pop en el mundo.

Qué se celebra el 12 de junio

Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Día Internacional del Doblaje

Efemérides del 12 de junio

1665.- Nueva York es bautizada con su nombre actual por los ingleses, antes laera llamada “Nueva Amsterdam”.

1915 – Nace el banquero estadounidense David Rockefeller.

1928. Muere Salvador Díaz Mirón, escritor, periodista y poeta; autor de Lascas, considerada su obra principal.



1929.- Nace en Alemania Ana Frank, conocida mundialmente tras la publicación de su diario, en el que relata los días de encierro que vive junto con su familia durante le ocupación nazi en Holanda.

UN DIA COMO HOY pero de 1929, nace en Alemania Ana Frank pic.twitter.com/wkYSSE77iM — Pille@lvarez (@pillealvarez) June 12, 2016

1964.- El líder del Congreso Nacional Africano (ANC) en Sudáfrica, Nelson Mandela, es encarcelado de por vida por sabotaje. Mandela no salió de prisión hasta 1990.

1967.- La Unión Soviética lanza hacia Venus a la sonda espacial Venera 4, que se convierte en la segunda sonda en entrar en la atmósfera de Venus y en la primera en enviar datos sobre ella.

1987.- El presidente de Estados Unidos Ronald Reagan desafía al líder soviético Mikhail Gorbachev a derribar el Muro de Berlín.

1991.- En Rusia, Borís Yeltsin es elegido presidente.

2002. Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que da origen al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.

2013.- Debuta en Corea del Sur el grupo surcoreano BTS con la publicación de su single No More Dream.



Actualización de Weverse Shop:



2022 BTS FESTA MERCH.



MARCO DE FOTOS DEL RETRATO FAMILIAR DEL 9º ANIVERSARIO DE BTS

2022.06.13 11AM (kst)



⏰HORARIOS | 12 DE JUNIO

20:00 PM 🇸🇻🇳🇮🇬🇹🇨🇷🇧🇿🇭🇳

21:00 PM 🇵🇦🇲🇽🇪🇨🇵🇪🇨🇴

22:00 AM 🇩🇴🇧🇴🇵🇷🇻🇪🇵🇾🇨🇱🇨🇺🇨🇦🇺🇸

23:00 PM 🇺🇾🇦🇷🇧🇷

13 DE JUNIO

04:00 AM 🇵🇹🇬🇧🇪🇸 pic.twitter.com/mm9lcmW2ra — •태국⁶⁷🍒🐯||PROOF⁷ (@guukboy18) June 8, 2022

