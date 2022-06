Detienen a banda dedicada al robo a casa-habitación en Nezahualcóyotl

La tarde de este martes 21 de junio la Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, informó sobre la detención de una presunta banda de delincuentes dedicada al robo a casa-habitación en la entidad antes mencionada.

A través de redes sociales la DGSC dio a conocer que fue gracias a la coordinación de elementos del sector 11 del municipio, que se logró la detención de cuatro hombres y tres mujeres a los cuales se les presume responsable del robo de un vehículo y robo a casa-habitación.

La información dada a conocer señala que el operativo se realizó luego de que la DGSC recibiera una llamada de alerta en la que se reportó el delinto antes mencionado en la colonia Benito Juárez de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Tras la movilización de los elementos policíacos, se logró la detención de Javier “N” de 55 años, Ángel “N” de 22 años, Karen “N” de 22 años, Norma “N” de 32 años, Benito “N” de 31 años, Dulce “N” de 21 años y Gerardo “N” de 22 años de edad.

🚨Siete #Detenidos por robar un inmueble y un vehículo en la colonia Benito Juárez.



Gracias a la oportuna coordinación de elementos del sector 11 “UTN”, ”Titanes” y “Ares” ” 🚓👮🏻‍♀️👮🏼‍♂️se logró la detención de 4 hombres y 3 mujeres, enterate👇🏼#NOTA: https://t.co/MfXJNmyLjV pic.twitter.com/WLGBsx29GX — DGSC NEZA (@seguridadneza) June 21, 2022

La presunta banda de delincuentes fue puesta a disposición en la Agencia de la Fiscalía competente, lugar en donde se inició una carpeta de investigación en su contra para determinar su situación legal.

Tips para cuidar tu casa si sale de vacaciones

Con esta presunta banda de delincuentes detenida en el Estado de México y a punto de iniciar las vacaciones de verano , vale la pena recordar algunos tips para evitar el robo a casa-habitación en caso de que salgas de paseo con tu familia en los próximos días.

Estos son unos tips para cuidar su casa si sale de vacaciones:

-No informe de su viaje a través de redes sociales, ya que los ladrones pueden monitorear dónde está vacío.

-Dejar los focos prendidos ya no es una medida, ya que los ladrones pueden ver que las luces no se apagan o que las cortinas no se recorren.

-Antes de salir verifique que las chapas están en buen estado y coloque alarmas y cámaras de seguridad, de los cuales ya hay modelos económicos como los llamados, videotimbres.

Recomendaciones para evitar el robo a casa-habitación

adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app .

ytc