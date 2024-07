Estudio revela cuáles son las peores marcas de útiles escolares

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se encarga de realizar estudios para informarle a los clientes cuáles son los peores y mejores productos y en esta ocasión analizó los útiles escolares para que las familias mexicanas compren calidad en los mercados mexicanos.

La Profeco analizó mochilas, cuadernos, lápices, plumas, gomas, reglas, tijeras, plastilinas, lápices adhesivos, pegamentos y encontró que no todos tienen la mejor calidad, no cumplen con la cantidad indicada o carecen de buena presentación.

¿Cuáles fueron los mejores cuadernos?

Según la Profeco, dos modelos de cuadernos Scribe (Incolors 1073 y Escolar Plus 7973) no indican, en su información al consumidor, las dimensiones y gramaje de las hojas, y el New Wave FRS4127E no declara gramaje.

Todos los cuadernos de pastas plastificadas están libres de defectos detectables a simple vista, pero en los de pastas no plastificadas se encontraron manchas y escurrimientos de tinta en hojas, particularmente en Monky, Scribe Ecológico 3803, Convertipap, New Wave FRS4127E y Rayter Ecológico.

Por otra parte, todos cumplen con el contenido de hojas declarado y usan papel de 50 a 60 g/m2, menos Scribe Línea Ejecutiva 1004023, que es de 75 g/m2. Rayter Ecológico indica que su gramaje es de 50 g/m2 , pero se encontró que en realidad es 7.5% menor.

¿Qué pasó con las reglas de plástico?

La Profeco mencionó que las reglas de plástico, en mayor o menor grado, todas presentaron defectos, como mala impresión, rayaduras, raspaduras, desprendimiento de pintura en la escala y/o rebabas.

¿Cuáles son las peores tijeras?

La Profeco reveló todas las tijeras presentaron completa la información al consumidor requerida, con la excepción de PETIGON escolar 5, Kingdom escolar punta roma, PRI-MATE NST246, Leoncito 10200 UNI-10199.

¿En dónde comprar los mejores útiles escolares?

Si habitas en la Ciudad de México y estás en busca los mejores útiles escolares, estos los puedes encontrar en la Calle Mesonres y Plaza Mesones, lugares que se han caracterizado por brindar buenos productos costos baratos.

