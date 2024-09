Estas son las 5 marcas de miel adulterada que mienten en su etiqueta, según Profeco

La miel , un producto natural apreciado por sus propiedades y sabor, ha sido objeto de una extensa investigación por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). En un análisis, el ente ha revelado que varias marcas en el mercado no cumplen con lo que prometen en sus etiquetas, ya que han sido encontradas adulteradas.

Las marcas que adulteraron su miel, según la Profeco

La miel es fácil de adulterar, mezclándola con “glucosa comercial”, azúcar común o jarabe de maíz de alta fructosa, dando una apariencia similar. Por ello, la Profeco ha identificado y cuantificado las fórmulas. Por ejemplo, un elevado contenido de sacarosa puede deberse a adulteración. Las siguientes 5 marcas fueron señaladas al respecto:



ABARCA - 15.15 pesos campo vivo - 16.47 pesos The Bee Factory - 15 pesos The Mexican Vanilla Plantation - 21.43 pesos Vita Real - 10.38 pesos

Además, hubo una marca de miel en específico que calificó como “Deficiente” dentro de las calificaciones al ser 0% de abeja y 100% adulterada con azúcares que no provienen del proceso natural:

Miel Canasta Verde - 16 pesos

3 señales que de tu miel no es pura y está adulterada

Según explicó New Zealand Co. , la empresa distribuidora de miel más grande de dicho país, si se quiere distinguir la miel pura de la impura hay que fijarse en estos signos que, aunque no son infalibles, indican la presencia de un producto adulterado:



Es inusualmente líquida : La miel pura suele ser espesa y viscosa. Aunque puede volverse más líquida con el calor, no debería serlo de forma anormal y debe tener esa textura pegajosa que tanto la caracteriza.

: La miel pura suele ser espesa y viscosa. Aunque puede volverse más líquida con el calor, no debería serlo de forma anormal y debe tener esa que tanto la caracteriza. No cristaliza : La cristalización es un proceso natural que se produce en los azúcares de la miel pura. Es una buena señal de que el producto es puro, pero hay que tener en cuenta que no todas las mieles puras cristalizan.

: La es un proceso natural que se produce en los azúcares de la miel pura. Es una buena señal de que el producto es puro, pero hay que tener en cuenta que no todas las mieles puras cristalizan. Es demasiado dulce: La miel adulterada puede contener edulcorantes adicionales, mientras que la pura suele tener un sabor más natural. Sin embargo, esto varía según el tipo de producto, por lo que no es una medida fiable de pureza por sí sola.

