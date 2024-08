¿Estás enfermo? Dan consulta médica gratis en estos centros comunitarios; horarios de atención

El bienestar y cuidado de la salud debe ser una prioridad, no obstante, muchas veces las y los mexicanos no acuden al doctor debido a que tiene altos costos que no todos pueden pagar. El gobierno cuenta con un programa de consulta médica gratis con el fin de que la población pueda tener una adecuada atención a la salud oportuna, gratuita y de calidad.

Si no cuentas con seguro social, podrás ahorrarte algún dinero con este programa. Te decimos cómo obtener tu consulta médica gratis.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Dónde dan consulta médica gratis?

La Dirección de Desarrollo Social de Torreón, Coahuila informó que desde el próximo lunes 2 de septiembre ofrecerá atención médica gratuita en todos los centros comunitarios de la región.

Las personas interesadas en acceder a estos servicio deberán acudir al centro comunitario más cercano. Aquí te dejamos las ubicaciones:



Centro comunitario Nueva California, Blvd. Francisco Sarabia s/n, esquina con Calle el Faro

Centro comunitario Benito Juárez, Calle de los Sarapes, col. Rincón La Merced, entre Concepción y Peltres

Centro comunitario La Perla, Blvd. La Libertad #2, Sta. Sofía, La Perla, Coah

Centro comunitario Zaragoza Sur, Lago de Pañuelas 2940, Amp. Zaragoza Sur.

El horario de atención es de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 13:00 horas. Puede acudir cualquier persona nacida o que viva en Torreón.

¿En qué otros estados hay consulta médica gratis?

El gobierno de Chihuahua cuenta con el programa “MediChihuahua” , el cual está dirigido a los chihuahuenses que no tienen acceso a algún tipo de servicio médico.

“MediChihuahua” cuenta con una red de 23 hospitales y 234 Centros de Salud en la entidad, con personal capacitado en 129 especialidades.

Las personas interesadas pueden registrarse en alguno de los módulos instalados en las clínicas y consultorios de la Secretaría de Salud, se requiere:



Identificación con fotografía

Mayores de edad (INE)

Menores de edad: Acta de nacimiento o CURP

Carta de NO derechohabiencia a otro servicio médico o seguridad social

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.