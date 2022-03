Clima 25 de marzo: viernes caluroso con potencial de lluvias

Durante este viernes 25 de marzo, masa de aire frío asociada al frente Núm. 38 sobre el Golfo de México, mantendrá el evento de “norte” con rachas de 60 a 80 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, y viento componente norte con rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Durante la mañana y noche, el ambiente continuará siendo frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas, además de nieblas dispersas en el oriente y sureste de México.

Asimismo, prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso, cielo despejado y escaso potencial de lluvias sobre la mayor parte del territorio nacional.

Pronóstico de lluvias para hoy en México

- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Chiapas, Tabasco y Campeche.

- Intervalos de Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

- Lluvias aisladas: Hidalgo y Tlaxcala

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy en México

- Temperaturas mínimas de -10 a -5º C en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

- Temperaturas mínimas de -5 a 0 º C en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México.

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 º C en zonas montañosas de Sonora, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Veracruz y Oaxaca.

- Posibles heladas en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco (norte y noreste), Michoacán (noreste), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy en México



- Temperaturas máximas de 40 a 45º C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (sureste), Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

- Temperaturas máximas de 35 a 40º C: Baja California Sur, Sonora, Colima, Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa), Chiapas (costa) y Campeche.

- Temperaturas máximas de 30 a 35°C: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente) y Guanajuato.

Clima en Monterrey, Tijuana y Saltillo

El clima en Monterrey pronostica que este viernes tendrá un cielo totalmente despejado y soleado, por lo que su máxima temperatura será de 32º C, mientras su mínima será de 14º C.

En tanto, el clima de Tijuana señala que será un día con un cielo cubierto y medio nublado, dado que sólo alcanzará los 24º C y su mínima será de 13º C.

Finalmente, el clima de Saltillo puntualiza que habrá cielo despejado y soleado con una máxima de 25º C y una mínima de 9º C.

