Clima 18 de marzo: lluvias en oriente, sur y sureste del país

Durante este viernes 18 de marzo, el frente frío No.37 tendrá un recorrido que se extenderá desde Coahuila hasta el norte de Veracruz, mientras que un canal de baja presión se ubicará en el sur del Golfo de México, estas condiciones provocarán un incremento en el potencial de chubasco y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre entidades del oriente, sur y sureste del país.

Asimismo, viento de componente norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como ligero descenso de temperaturas vespertinas y vientos fuertes con tolvaneras sobre el norte y noreste del territorio nacional.

⛈️ Mañana y el sábado se esperan #Lluvias intensas en #Tabasco y #Chiapas, y fuertes en el oriente y sureste de #México.



🥵 Del viernes al domingo, persistirá ambiente diurno de cálido a caluroso en la mayor parte del país.



Pronóstico de lluvias para hoy en México

- Luvias fuertes con puntuales muy fuertes: Puebla y Veracruz.

- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Oaxaca y Chiapas.

- Lluvias aisladas: Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Campeche y Quintana Roo.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) indica que los chubascos y las lluvias fuertes podrían estar acompañados por descargas eléctricas, fuertes vientos y posible caída de granizo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy en México

De acuerdo con los expertos, el clima para este 18 de marzo pronostica que las temperaturas más bajas del país se presentarán en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

- Temperaturas mínimas de -10 a -5º C con heladas en zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

- Temperaturas mínimas de -5 a 0 º C con heladas en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Estado de México.

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 º C en zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

- Posibles heladas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy en México

Asimismo, el clima pronostica que las temperaturas máximas se presentarán en Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

- Temperaturas máximas de 40 a 45º C: Nayarit, Michoacán y Guerrero.

- Temperaturas máximas de 35 a 40º C: Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (oriente), Sinaloa, Jalisco, Colima, Estado de México (suroeste), Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Oaxaca (norte), Veravruz (sur), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Clima en Monterrey, Tijuana y Saltillo

El clima en Monterrey pronostica que este viernes tendrá un cielo totalmente despejado y soleado, por lo que su máxima temperatura será de 26º C, mientras su mínima será de 12º C.

En tanto, el clima de Tijuana señala que será un día con un cielo cubierto y medio nublado, dado que sólo alcanzará los 23º C y su mínima será de 11º C.

Finalmente, el clima de Saltillo puntualiza que habrá cielo despejado y soleado con una máxima de 20º C y una mínima de 6º C.

