Tramo en la carretera México-Cuernavaca estará cerrado hasta finales de septiembre

Toma precauciones porque a partir de este lunes 19 de agosto y hasta el 26 de septiembre de este 2024, un tramo muy importante de la carretera México-Cuernavaca estará cerrada, informó Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), que llamó a los conductores a tomar vías alternas para evitar problemas al llegar a su destino.

¿Qué tramo de la carretera México-Cuernavaca estará cerrada?

Capufe señaló que habrá cierre total en el senido Cuautla-Cuernavaca desde el tramo plaza de cobro Tepoztlán, kilómetro 7+500 al entronque con Cuautla con dirección al estado de Morelos. El sentido a Ciudad de México operará con normalidad.

⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️

A partir del 19 de agosto al 26 de septiembre la Aut. La Pera - Cuautla registrará cierre a la circulación desde la Plaza de Cobro Tepoztlán con dirección a Cuernavaca por labores de mantenimiento a cargo de la @SICTmx. Dir. CDMX operará de manera normal.… — CAPUFE (@CAPUFE) August 18, 2024

¿Hay afectaciones en La Pera-Cuautla?

Hay que mencionar que el entronque La Pera-Cuautla forma parte de las obras de modernización, por lo que también será afectada con los cierres hasta que se concluyan las reparaciones.

¿Cuáles son las alternativas por el tramo cerrado de la carretera México-Cuernavaca?

Los automovilistas deberán tomar las siguientes alternativas:

Vehículos pariculares

Cuautla-Oacalco

Oacalco-Tepoztlán

Tepoztlán-Cuernavaca

Tetelcingo-Cuernavaca



Vehículos pesados

Jantetelco- Cuernavaca en la Autopista Siglo XXI



¿Qué dijo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el cierre en la México-Cuernavaca?

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) mencionó que para notificar a los automovilistas del cierre de la carretera México-Cuernavaca se estableció señalamiento vial color naranja y hay personal capacitado en puntos estratégicos.

Neblina en la carretera México-Cuernavaca

Debido a que en los últimos días se ha registrado un clima frío en la mayoría de los estados de la República, la carretera México-Cuernavaca ha reportado la presencia de neblina, sobre todo en el kilómetro 32. Ante ello, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México llama a los conductores a no manejar a exceso de velocidad y no distraerse.

Se reporta neblina en la Carretera México-Cuernavaca del kilometro 32 al Kilometro 33. No distraiga su atención al volante.

06:55 #PrecauciónVial | Se reporta neblina en la Carretera México-Cuernavaca del kilometro 32 al Kilometro 33. No distraiga su atención al volante. — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 18, 2024

