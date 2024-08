Continúa la entrega de la Canasta Alimentaria del Bienestar; estos son los horarios

El programa social Canasta Alimentaria tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y se enfoca en su nutrición, por lo que es catalogado como uno de los más importantes, pues contiene productos que ayudan al desarrollo de los habitantes.

Tener una buena alimentación es algo fundamental, sobre todo para los niños pequeños, pues apenas están en pleno desarrollo. Sin embargo, muchas personas no pueden comprar adquirir los productos básicos debido a su alto precio.

¿Cómo puedo tener la Canasta Alimentaria?

El programa Canasta Alimentaria lo ofrece la Dirección de Alimentación y Nutrición Familiar, a través del Departamento de Nutrición Familiar, en el Estado de México (Edomex) y beneficia a la población más vulnerable o de escasos recursos. Para pertenecer al programa es necesario habitar en la entidad.

¿Cuál es el objetivo del programa Canasta Alimentaria?

El programa tiene el propósito de contribuir al acceso y consumo de alimentos inocuos y nutritivos de las personas de 2 a 64 años que habian en el Estado de México con la entrega de paquetes con productos esenciales para su alimentación.

¿Cuándo se entrega la Canasta Alimentaria este 2024?

A lo largo de este 2024 se ha realizado la entrega de la Canasta Alimentaria en los diversos municipios del Edomex. El pasado 14 de agosto fueron entregadas en el Coacalco.

¿A qué hora se entregan las Canastas Alimentarias?

Las Canastas Alimentarias se entregan a los beneficiarios que se registraron y recibieron confirmación, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la Canasta Alimentaria en Edomex?

Personas de 2 años y hasta 5 años 11 meses de edad, no escolarizados

a) Residir en el Estado de México;

b) Tener de 2 hasta 5 años 11 meses de edad y no estar registrado en el sistema de educación pública;

c) Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y presentar algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave); d) Llenar el Formato de Registro, debidamente requisitado;

e) Presentar CURP (persona beneficiaria);

f) Presentar el Acta de nacimiento (persona beneficiaria);

g) Presentar copia de identificación oficial vigente del padre o tutor, que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP y domicilio, deberá entregar comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a un año (cobeneficiario); y

h) Las demás que determine la Instancia Normativa Estatal.

Personas de 6 hasta 64 años de edad

a) Residir en el Estado de México;

b) Tener una edad entre 6 hasta 64 años de edad;

c) Tener carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y presentar algún grado de desnutrición (leve, moderada o grave);

d) Llenar el Formato de Registro, debidamente requisitado por la persona beneficiaria;

e) Presentar copia de identificación oficial vigente que contenga fotografía, Clave Única de Registro de Población (CURP) y domicilio en el Estado de México. En caso de que la identificación oficial no cuente con la CURP y domicilio, deberá entregar comprobante de domicilio, con vigencia no mayor a un año;

f) Para los menores de edad, se solicitará acta de nacimiento;

g) Para los menores de edad, se solicitará Clave Única de Registro de Población (CURP) y; h) Las demás que determine la Instancia Normativa Estatal.

¿Cómo puedo recibir la Canasta Alimentaria en Edomex?

Para que seas beneficiario y puedas recibir la Canasta Alimentaria en el Edomex, es necesario que hagas tu registro en el portal oficial . Este paso es un requisito fundamental la continuidad de este beneficio.

