VIDEO: Instructora rocía a jóvenes cadetes con gas lacrimógeno

A través de redes sociales comenzó a circular un video que causó mucha indignación entre los internautas, debido a que un grupo de jóvenes cadetes fueron rociados en los ojos con gas lacrimógeno, por quien supuestamente era su instructora.

Lo peor del caso es que ella misma grabó las acciones que realizó, así como la forma en que tanto hombres y mujeres gritaban y se retorcían en el piso por el dolor; algunos se tallaban fuertemente los ojos y otros parecían tener dificultades para respirar, mientras que la mujer solo les gritaba: “Respiren con la boca, plebes. Relájense. No se alteren. ¡No se me vayan. Nadie se me va!”

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Instructora es suspendida tras rociar a cadetes con gas lacrimógeno

Los hechos ocurrieron en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISSPE) de Sonora, por lo que momentos después de que el video estuviera circulando en redes sociales, el director general de la dependencia, Ellioth Romero Grijalva, se pronunció al respecto.

Se informa que la dirección del ISSPE no está de acuerdo con la manera en que se desarrolló esta actividad... Esta escena no refleja de manera alguna los valores que soportan esta institución, tales como cuidar en todo momento la integridad física de nuestros cadetes.

También detalló que, si bien es cierto que cada uno de los policías en formación deben conocer los alcances del gas lacrimógeneo, el ejercicio no se puede llevar a cabo de forma tan directa como se aprecia en el video.

VIDEO: Cadetes son rociados con gas lacrimógeno en Sonora

Debido a la irresponsabilidad, tanto el ejercicio como la instructora fueron suspendidos, debido a que no se siguió la metodología adecuada y este tipo de prácticas expuso innecesariamente la integridad de los cadetes .

Te recomendamos leer: Policías de la CDMX entrenarán con realidad virtual, así es el CERV

¿Qué ocasiona el gas lacrimógeno y cuánto tiempo dura?

Este compuesto químico es usado para incapacitar a alguien de la vista, ya que al rociarlo produce una sensación de quemazón e inflamación en los ojos, así como una sensación de asfixia; ya que contiene nitrato de potasio, claro potásico, silicona, carbonato de magnesio, sacarosa, nitrocelulosa y carbón.

De acuerdo a los expertos, además de cerrar inmediatamente los ojos, la persona tendrá dificultad para respirar, comezón en la nariz e incluso algo de tos. Asimismo, la duración de los efectos depende de la fuerza del aerosol, pero aproximadamente puede durar entre 30 y 45 minutos.

En relación al video que está circulando en redes sociales, respecto al ejercicio de rociamiento de gases lacrimógenos, se informa que la dirección del ISSPE no está de acuerdo con la manera en que se desarrolló esta actividad.

1/9 — Ellioth Romero (@ElliothLic) April 15, 2023

Te puede interesar: Bebé palestina muere asfixiada por gas lacrimógeno

adn40, siempre conmigo.