¿Te quedaste sin lugar para la Universidad? Se abren espacios y así puedes acceder a ellos

Miles de estudiantes presentaron su examen para entrar a la Universidad , sin embargo, muchos de ellos no fueron seleccionados, pues debido a la alta demanda que hay no alcanzaron cupo. Si este es tu caso, no te preocupes, aún hay otra oportunidad de que continúes tus estudios profesionales.

Este lunes 12 de agosto iniciaron las clases en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), no obstante habrá espacios disponibles para ingresar a esa institución educativa debido a que se están haciendo ajustes por aquellos alumnos que no completen su proceso de inscripción.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Qué es la lista de Corrimiento de la BUAP?

Es la lista que publica la BUAP de las carreras que aún cuentan con espacio para los aspirantes que no alcanzaron cupo en la primera lista de resultados del examen de admisión. Esto se logra debido a que hubo jóvenes que no concluyeron su periodo de inscripción y dejaron su lugar.

De esto modo, hay una segunda oportunidad de ingresar a la universidad a quienes aprobaron el examen y obtuvieron el puntaje necesario.

¿Cuándo sale la lista de resultados de corrimiento de la BUAP?

Para poder participar en el proceso de corrimiento de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) es necesario haber participado en el proceso de admisión 2024 al nivel Medio Superior o Superior y no haber alcanzado cupo para ser asignado en alguna preparatoria o licenciatura.

Esta medida permite a los estudiantes no seleccionados, ingresar a una licenciatura o preparatoria, aprovechando así los lugares disponibles que dejaron quienes no concretaron su inscripción.

Cabe destacar que la lista de corrimiento de la BUAP aún no se publica, sin embargo, en adn40 te mantendremos actualizado. Se espera que en los próximos días la BUAP difunda la convocatoria oficial.

¿Qué documentos se necesitan para obtener el lugar en la Universidad?

Las personas aspirantes con derecho a inscripción deberán contar con los siguientes documentos:



Identificación oficial vigente con fotografía

Impresión del comprobante de resultado

Acta de nacimiento

Certificado de estudios concluidos ya sea de secundaria o preparatoria y en su caso un documento que acredite el trámite pendiente

Póliza de pago

Formato de consentimiento de uso de datos personales

Constancia de vigencia de derechos ante el IMSS

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.