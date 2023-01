Atropellan a perritos a causa de abandono en San Luis Potosí

El abandono de animales, sobre todo de perritos en la capital de San Luis Potosí es una constante lamentable, la cual ha generado que tanto canes como gatos terminen en la calle sin la protección de un cuidador u hogar, provocando que se vuelvan vulnerables no solo a los cambios de clima sino a morir atropellados por vehiculos que no tienen el cuidado de no atropellarlos.

“Está mal que los dejen luego ahí tirados, allá por la casa luego hay perritos así, y los que los recogen la basura los que son de paga, me ha tocado que un señor luego lleva bolsan negras y yo le he preguntado para qué las lleva, y me dice es que yo recojo los perritos porque nadie luego los recoge”, Leticia Ramírez, ama de casa.

Piden colocar cadenas para identificar a perritos perdidos

Los amantes de los animales o rescatistas recomiendan cuidar a los perritos, tengan dueño o no, así como colocarles su cadena y un número de emergencia para identificarlos, sobre todo cuando son mascotas y piden que los automovilistas tengan cuidado al conducir.

“Yo creo que muchas personas si tienen cuidado, a lo mejor al manejar y ver un perrito chocan por no atropellarlo son menos las personas que son crueles y que los atropellan, pero es más de los propietarios, triste el abandono y esperemos que cada vez más personas adopten”, señaló Soraya Peña, quien también es ama de casa.

De acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección de Ecología Municipal, los puntos donde corren más riesgo los perros de ser atropellados son de Periférico Norte, sin embargo, durante la semana pasada se presentaron 4 reportes de perros atropellados , dos en Central Capricornio y dos en la Central Nava.

