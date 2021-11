Rescatan a Canelo, perrito que llevaba un mes en el Pico de Orizaba

Un grupo de alpinistas encontró y rescató a “Canelo”, un perrito que llevaba un mes perdido en la cima del Pico de Orizaba.

Estudiantes de la Escuela de Alta Montaña del Club Alpino Mexicano, liderados por Hilario Aguilar, escalaron a la cima del Pico de Orizaba el pasado 22 de noviembre para buscar al perrito, al que encontraron con desnutrición, una patita lastimada y con ojos rojos, posiblemente por la falta de oxígeno.

Hilario Aguilar publicó en su cuenta de Facebook que él supo del perro “Canelo” a través de redes sociales, donde otros montañistas compartieron que habían visto al can en la cumbre del Citlaltepetl y que lo veían mal; sin embargo, por lo difícil de la bajada no lo podían ayudar, además de que el animal no se dejaba agarrar.

Los alpinistas primero intentaron ganarse la confianza del perrito , a quien le dieron primero agua y comida, y lo acariciaron hasta que se sintió lo suficientemente cómodo para ser cargado por los jóvenes.

Al llegar a la cima ahí estaba el famoso “Canelo”, lo acaricie y sentí que respondió al lenguaje de humano, mis amigos sacaron comida y le dimos, tenía mucha hambre. Un amigo guía de tlachichuca sacó un termo con agua y casi se la terminó relató el alpinista en su red social.

Descenso del Pico de Orizaba para rescatar a Canelo fue complicado

El alpinista explicó que el descenso de Pico de Orizaba fue complicado por las condiciones de la montaña, pues en algunas partes había arena cristalizada, en otras había nieve muy dura, mientras que en la parte baja la nieve era muy floja, lo que ocasionó que los rescatistas se cayeran en varias ocasiones.

Trascendió que el perro estuvo en la cima del volcán durante casi un mes, entre la nieve y los 20 grados bajo cero que se registran en el lugar.





El 19 de noviembre el perrito ahora conocido como “Canelo” se volvió viral luego de que un alpinista publicó en redes sociales la fotografía del lomito el cual, de acuerdo con su historia, salió de “la nada” escaló con facilidad hasta la cima del Pico de Orizaba.

Fátima del Ángel contactó al alpinista Hilario debido a su preocupación por “Canelo” y ambos coordinaron el rescate del animal.

“Canelo” fue puesto en adopción por parte de una asociación que se dedica al rescate de perros callejeros.

