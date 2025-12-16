inklusion.png Sitio accesible
Desplome de avioneta en Toluca deja 10 personas muertas

Una avioneta privada que volaba de Acapulco a Toluca se desplomó en San Mateo Atenco; murieron 10 personas y autoridades ya atienden la emergencia.

México

Por: Ximena Ochoa

Una avioneta se desplomó el lunes 15 de diciembre en San Mateo Atenco, Estado de México.

  • El accidente dejó un saldo preliminar de 10 personas muertas, sin sobrevivientes.
  • La aeronave era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO.
  • El vuelo cubría la ruta Acapulco–Toluca y transportaba a piloto, copiloto y ocho pasajeros.
  • Autoridades estatales, federales y militares acordonaron la zona y coordinan la emergencia; no se descarta aplicar el Plan DN-III-E.
