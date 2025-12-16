Desplome de avioneta en Toluca deja 10 personas muertas

Una avioneta se desplomó el lunes 15 de diciembre en San Mateo Atenco, Estado de México.



El accidente dejó un saldo preliminar de 10 personas muertas , sin sobrevivientes.

, sin sobrevivientes. La aeronave era un jet privado Cessna Citation III , matrícula XA-PRO.

, matrícula XA-PRO. El vuelo cubría la ruta Acapulco–Toluca y transportaba a piloto, copiloto y ocho pasajeros.

y transportaba a piloto, copiloto y ocho pasajeros. Autoridades estatales, federales y militares acordonaron la zona y coordinan la emergencia; no se descarta aplicar el Plan DN-III-E.