Desplome de avioneta en Toluca deja 10 personas muertas
Una avioneta privada que volaba de Acapulco a Toluca se desplomó en San Mateo Atenco; murieron 10 personas y autoridades ya atienden la emergencia.
Una avioneta se desplomó el lunes 15 de diciembre en San Mateo Atenco, Estado de México.
- El accidente dejó un saldo preliminar de 10 personas muertas, sin sobrevivientes.
- La aeronave era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO.
- El vuelo cubría la ruta Acapulco–Toluca y transportaba a piloto, copiloto y ocho pasajeros.
- Autoridades estatales, federales y militares acordonaron la zona y coordinan la emergencia; no se descarta aplicar el Plan DN-III-E.