inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Bloqueos, marchas y 70 mil fans de Bad Bunny paralizarán la CDMX hoy martes 16 de diciembre

Congreso de Michoacán aprueba emitir fichas de búsqueda para mascotas

El Congreso de Michoacán aprobó una iniciativa para utilizar fichas de búsqueda cuando las mascotas se extravíen y así su localización sea más rápida.

Videos,
México

Por: Itandehui Cervantes

En México hay 25 millones de hogares con mascotas, según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI.

De las 80 millones de mascotas que habitan en México, 43 millones son perros y las entidades con más lomitos son:

  • Estado de México
  • Veracruz
  • CDMX
  • Puebla
  • Guanajuato
Tags relacionados
Michoacán