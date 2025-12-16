Congreso de Michoacán aprueba emitir fichas de búsqueda para mascotas
El Congreso de Michoacán aprobó una iniciativa para utilizar fichas de búsqueda cuando las mascotas se extravíen y así su localización sea más rápida.
En México hay 25 millones de hogares con mascotas, según la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2021 del INEGI.
De las 80 millones de mascotas que habitan en México, 43 millones son perros y las entidades con más lomitos son:
- Estado de México
- Veracruz
- CDMX
- Puebla
- Guanajuato