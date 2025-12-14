Suspenden clases en Chiapas por efectos de los frentes fríos 20 y 21
Las autoridades de Chiapas suspendieron clases en todos los niveles por la alerta de lluvias y bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos 20 y 21.
Los frentes fríos 20 y 21 se desplazarán sobre el noreste del territorio mexicano debido a su interacción con un canal de baja presión provocará lluvias intensas en Chiapas y heladas, por lo que las autoridades decidieron suspender las clases en el municipio de Tuumbalá.
- Protección Civil llama a los habitantes a evitar cruzar ríos
- Hay riesgos de deslaves e inundaciones por las intensas lluvias
- El gobierno exhorta a proteger a las personas más vulnerables