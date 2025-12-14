inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

César Duarte es vinculado a proceso por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita

Suspenden clases en Chiapas por efectos de los frentes fríos 20 y 21

Las autoridades de Chiapas suspendieron clases en todos los niveles por la alerta de lluvias y bajas temperaturas provocadas por los frentes fríos 20 y 21.

Videos,
México

Por: Adriana Pacheco

Los frentes fríos 20 y 21 se desplazarán sobre el noreste del territorio mexicano debido a su interacción con un canal de baja presión provocará lluvias intensas en Chiapas y heladas, por lo que las autoridades decidieron suspender las clases en el municipio de Tuumbalá.

  • Protección Civil llama a los habitantes a evitar cruzar ríos
  • Hay riesgos de deslaves e inundaciones por las intensas lluvias
  • El gobierno exhorta a proteger a las personas más vulnerables
Tags relacionados
Chiapas