Suspenden clases en Chiapas por efectos de los frentes fríos 20 y 21

Los frentes fríos 20 y 21 se desplazarán sobre el noreste del territorio mexicano debido a su interacción con un canal de baja presión provocará lluvias intensas en Chiapas y heladas, por lo que las autoridades decidieron suspender las clases en el municipio de Tuumbalá.

Protección Civil llama a los habitantes a evitar cruzar ríos

Hay riesgos de deslaves e inundaciones por las intensas lluvias

El gobierno exhorta a proteger a las personas más vulnerables