Oportunidad única: Subasta de autos y motos cerca de CDMX; fechas y todo lo que necesitas saber

¿Buscas un carro seminuevo y no quieres gastar una fortuna? Si te urge adquirir un coche a buen precio, el próximo mes de junio de 2025 se realizará un subasta de autos.

El próximo mes se llevará a cabo una subasta que pondrá a la venta más de 100 vehículos y motocicletas que llevan años abandonados en el corralón. Esta iniciativa busca liberar espacio en el depósito vehicular, que actualmente opera al 85% de su capacidad, y evitar que estos automotores se conviertan en focos de contaminación y deterioro ambiental.

A continuación te presentamos todos los detalles de la subasta de autos para que acudas por el tuyo y te olvides del transporte público.

¿Dónde es la subasta de autos de junio 2025?

Esta subasta se realizará en el corralón de Pachuca de Soto, en el estado de Hidalgo, cerca de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué habrá en la subasta 2025?

Entre los vehículos que serán subastados se encuentran autos considerados chatarra, patrullas, grúas y motopatrullas en desuso. Las unidades tienen al menos cinco años sin ser reclamadas y no están involucradas en carpetas de investigación, por lo que quienes las adquieran no tendrán problemas legales. Dependiendo del estado físico de cada vehículo, algunos serán vendidos para su uso particular y otros como chatarra, incluso por kilo

