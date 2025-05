Esto debe de durar tu hora de comida, según la Ley Federal del Trabajo

La hora de la comida es parte de los derechos laborales protegidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT). En adn40 te compartimos las principales dudas sobre este tema, como:



¿Cuánto tiempo te corresponde?

¿Debe pagarse?

¿Qué pasa si no puedes salir de tu lugar de trabajo?

Conoce lo que marca la ley y cómo debe aplicarse en tu jornada laboral.

¿Cuánto tiempo dura la hora de comida por ley?

De acuerdo con el Artículo 63 de la LFT, todo trabajador tiene derecho a un mínimo de 30 minutos de descanso para comer. Este tiempo no forma parte de la jornada laboral, por lo que usualmente no se paga. Es un periodo destinado exclusivamente para descansar y alimentarse, y debe otorgarse a la mitad de la jornada laboral.

¿Debe pagarse la hora de comida?

Generalmente, la hora de comida no se paga, ya que no se considera parte del tiempo efectivo de trabajo. Sin embargo, el Artículo 64 indica que si el trabajador no puede abandonar su puesto durante ese tiempo, entonces debe contarse como tiempo laboral y debe ser remunerado.

¿Qué pasa si no puedes salir del trabajo a comer?

En empleos donde el trabajador necesita estar disponible o no puede dejar el lugar de trabajo, la ley protege su derecho a la hora de comida pagada. Esto aplica, por ejemplo, a personal médico, de seguridad o trabajadores de fábricas que no pueden abandonar el área de producción.

¿Por qué es importante respetar la hora de comida?

El descanso para comer no solo es un derecho legal, también es una necesidad física y mental. Tomarse este tiempo mejora la productividad, reduce el estrés y contribuye al bienestar del empleado. Además, genera un ambiente de trabajo más saludable y equilibrado.

¿Qué hacer si no respetan tu hora de comida?

Si tu empleador no respeta este derecho, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir orientación. La ley te respalda y puedes exigir que se cumpla este tiempo de descanso, ya sea libre o como parte de tu jornada pagada.

