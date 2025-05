México y el peligro de ser comunicadores: Desde el 2000 suman más de 170 periodistas asesinados

“Si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, no creemos en ella”, decía Noam Chomsky; sin embargo, del año 2000 a mayo de 2025, organizaciones han documentado 171 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor informativa.

De acuerdo a un estudio de Artículo 19 , esta cifra posiciona al país como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra, con años particularmente letales como 2022, cuando se registraron 13 homicidios.

Estos son los periodistas asesinados durante los diferentes sexenios desde el 2000 hasta 2025

Con base en este mismo estudio, por sexenio, el mayor número de asesinatos se reportó durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) con 48 casos, seguido por Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con 47 cada uno.

En los primeros meses del actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum , suman cuatro comunicadores asesinados; no obstante, es importante destacar que en los últimos dos años la cifra ha disminuido a más de la mitad.

Veracruz, la entidad más peligrosa para la prensa

De forma detallada, estado por estado de la República Mexicana, Veracruz es la entidad más peligrosa para la prensa, con 31 asesinatos documentados, de los cuales 18 ocurrieron durante la administración de Javier Duarte (2010-2016), incluyendo el del fotoperiodista Rubén Espinosa.

En este tenor, el caso más reciente ocurrió el pasado 13 de marzo, cuando fue asesinado Raúl Irán Villarreal Belmont en San Luis de la Paz, Guanajuato.

Villarreal era conocido por sus investigaciones sobre corrupción local y había sido candidato a la alcaldía por Movimiento Ciudadano.

Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras han exigido una investigación exhaustiva bajo el Protocolo Homologado para Delitos contra la Libertad de Expresión .

¿Cuál es el panorama del periodismo en México?

En este contexto de violencia e impunidad, mañana, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa , una fecha que en México cobra un significado especial.

Diversas organizaciones han llamado a reflexionar sobre las condiciones de inseguridad que enfrentan periodistas y a exigir al Estado mexicano medidas efectivas de protección y acceso a la justicia.

Mientras los asesinatos continúan y los casos permanecen impunes, la libertad de expresión en México sigue siendo una de las más amenazadas en el continente.

