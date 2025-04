Cancelan conciertos de Katy Perry, Intocable y Carlos Rivera; así se puede pedir el reembolso

Malas noticias para los fanáticos de Katy Perry , Intocable y Carlos Rivera en Guadalajara. Todos estos conciertos fueron cancelados y ahora miles de personas tendrán que pedir su reembolso correspondiente, con una enorme decepción de por medio.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la productora Zignia Live informó que los conciertos fueron cancelados y que, pese a los esfuerzos que hicieron, las condiciones no eran las adecuadas para llevar a cabo dichos eventos.

¿Por qué cancelaron los conciertos de Katy Perry, Intocable y Carlos Rivera en la Arena Guadalajara?

En pocas palabras, determinaron que la Arena Guadalajara no cumple con los estándares necesarios de seguridad y comodidad para el público.

“Buscamos ofrecerles espectáculos con calidad y seguridad que ustedes merecen y aunque hemos realizado nuestro mayor esfuerzo junto a nuestros contratistas y trabajadores, aún no estamos listos para recibirlos”, se puede leer en su comunicado.

Así, confirmaron que la Arena Guadalajara no cumple con los requisitos necesarios para albergar este tipo de conciertos, al menos por ahora, ya que igual señalaron que siguen trabajando para poder ofrecer mejores experiencias en conciertos más adelante.

Paso a paso para pedir el reembolso de Katy Perry, Intocable y Carlos Rivera

Una buena noticia es que Zignia Live informó que el reembolso será completo, incluyendo los cargos por servicio. Aunque claro, hay algunos detalles que se deben tener en cuenta.

Para las personas que compraron el boleto en outlets o puntos de venta físicos:



Tienen que enviar un correo a: reembolsos@superboletos.com a partir del 22 de abril del 2025

a partir del 22 de abril del 2025 En el asunto del correo deben escribir: “ Reembolso Arena GDL ”

del correo deben escribir: “ ” Adjuntar una foto de su INE o pasaporte

una de su o pasaporte Adjuntar una imagen perfectamente legible de los boletos

Y en caso de cualquier duda, se pueden comunicar al WhatsApp: +52 81 1625 1483 o al mismo correo electrónico escribiendo las preguntas correspondientes.

Si compraste el boleto en línea, no te preocupes, el sistema de Superboletos se pondrá en contacto contigo y el reembolso será automático a la misma tarjeta con la que realizaste la compra.

