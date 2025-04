Horarios de compras en Semana Santa 2025: Qué día no abren Costco, Liverpool y Walmart

Durante los días de Semana Santa, muchas familias mexicanas aprovechan para realizar compras especiales o adelantar la despensa. Sin embargo, algunos establecimientos modifican sus horarios por el carácter festivo de estas fechas , especialmente el Viernes Santo y Domingo de Pascua. Tiendas como Costco, Liverpool y Walmart ya han definido —o en su mayoría mantienen— sus horarios de servicio.

A continuación, se detallan los días y horas en que cada una estará abierta, para que los consumidores puedan organizar sus compras sin contratiempos.

¿Qué días abre y cierra Costco en Semana Santa 2025?

Durante la Semana Santa, las tiendas Costco en México seguirán funcionando con sus horarios habituales, lo cual es ideal para quienes planean hacer compras entre semana o el sábado.

No obstante, hay un detalle importante que no se puede pasar por alto: el Domingo de Pascua, todas las sucursales permanecerán cerradas en el país, así que conviene anticiparse para no quedarse a mitad de la despensa:



Jueves Santo y Viernes Santo: de 10 a.m. a 8:30 p.m .

. Sábado de Gloria: de 9:30 a.m. a 9 p.m.

Domingo de Pascua: cerrado en todo el país.

Estas modificaciones buscan respetar las tradiciones religiosas, al tiempo que permiten a los socios realizar sus compras con anticipación.

¿Liverpool cierra durante Semana Santa?

Mientras algunas tiendas hacen ajustes por las fechas festivas, Liverpool mantendrá sus puertas abiertas con normalidad durante toda la Semana Santa 2025, incluyendo el Viernes Santo y el Domingo de Pascua.

Así que si surge una compra de último minuto, el consumidor se quiere dar un gusto o simplemente se anima a pasear entre estantes durante el fin de semana largo, podrá hacerlo sin preocuparse por cambios en el horario.

Las sucursales seguirán atendiendo en su horario habitual durante todos los días clave:



Viernes Santo: 11 a.m. a 9 p.m. horas

Sábado de Gloria: 11 a.m. a 9 p.m.

Domingo de Pascua: 11 a.m. a 9 p.m.

Esto facilita el acceso a productos de temporada, promociones y artículos de uso personal o familiar en cualquier momento del fin de semana largo.

Horarios de Walmart en Semana Santa

Aunque Walmart México no ha emitido un comunicado oficial sobre sus horarios especiales para Semana Santa 2025, con base en años anteriores se espera que se apliquen algunos ajustes durante los días más solemnes de la semana, por ejemplo:



Horario habitual: de 7:00 a 22:00 o 23:00 horas.

Esta práctica es común en Walmart por días festivos como Navidad o Año Nuevo. En caso de requerir compras fuera de ese horario, se recomienda utilizar la plataforma en línea, que permanece activa para pedidos a domicilio o recolección en tienda .

