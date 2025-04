Quiénes no necesitarán una licencia de conducir tipo C en Tijuana

El Ayuntamiento de Tijuana ha aprobado una reforma importante al Reglamento de Tránsito local que modifica los requisitos para conducir ciertos vehículos. A partir de abril de 2025, ya no será necesario contar con una licencia de conducir tipo C para manejar camionetas tipo pick-up con fines personales o de uso regular. ¿Cuáles son los nuevos lineamientos y a quiénes beneficia?

Los conductores que ya no necesitan una licencia de conducir tipo C en Tijuana

Esta medida fue avalada por el Cabildo del XXV Ayuntamiento tijuanense como parte de una actualización normativa pensada en las necesidades actuales de movilidad y trabajo en la ciudad fronteriza. Con esta modificación, los automovilistas que cuenten con licencia tipo A podrán circular legalmente en vehículos tipo pick-up, sin necesidad de tramitar una licencia de categoría superior.

La reforma fue impulsada por las autoridades municipales de Tijuana como parte de un ajuste a la normatividad en materia de infracciones y control vehicular. La intención es facilitar el uso de vehículos utilitarios ligeros, ampliamente empleados en actividades comerciales y de transporte cotidiano.

Antes de este cambio, las personas que conducían una camioneta pick-up requerían una licencia tipo C, incluso si el vehículo no se usaba con fines de carga pesada. Ahora, con la actualización, la licencia tipo A será suficiente para conducir este tipo de unidades, siempre y cuando no se utilicen para transportar materiales peligrosos ni excedan los límites establecidos para vehículos particulares.

Licencia de conducir tipo C en Tijuana: Quiénes sí deben tramitarla

A pesar de la revocación parcial, la licencia de conducir tipo C seguirá siendo obligatoria para operadores de transporte de carga privada, camiones de dos o tres ejes, y en general, para aquellos que manejan unidades de gran tamaño o con fines comerciales especializados.

Este documento tiene una vigencia de tres a cinco años y, según el portal oficial del Gobierno de Baja California , su costo en abril de 2025 es de $1,091.90 MXN por tres años y $1,455.86 MXN por cinco años. Para quienes aún estén obligados a contar con este permiso, la revalidación debe realizarse hasta 90 días antes de la fecha de vencimiento.

