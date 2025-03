Tenencia vehicular en Edomex 2025: Qué hacer si perdiste la fecha límite de pago

Con el inicio del 2025, miles de propietarios de automóviles en el Estado de México deben cumplir con la obligación fiscal de la tenencia Edomex . Sin embargo, algunos pueden haber perdido la fecha límite establecida por la Secretaría de Finanzas. Conocer las opciones disponibles para regularizar la situación evitará sanciones y complicaciones legales.

¿Hay prórroga para el pago de la tenencia Edomex 2025?

A diferencia de otros años, la Secretaría de Finanzas del Estado de México no anunció una prórroga para el pago de la tenencia Edomex 2025 . La fecha límite oficial es hoy, 31 de marzo. Esto significa que quienes no efectuaron el pago antes de ese día no podrán acceder al subsidio del 100 % en el impuesto de tenencia.

En el pasado, se han otorgado extensiones. Sin embargo, en 2025 las autoridades reiteraron que el pago debía realizarse dentro del plazo establecido.

Cómo pagar la tenencia Edomex 2025 en línea

Para quienes no pueden pagar hoy o no llegan a la fecha límite, el pago de la tenencia Edomex en línea sigue siendo una opción válida. Los contribuyentes pueden acceder al Portal de Servicios al Contribuyente a través del siguiente enlace: tenencia.edomex.gob.mx.

Ahí, se debe ingresar la placa del vehículo y generar el Formato Universal de Pago (FUP). Este documento permite realizar el pago en bancos, tiendas de autoservicio o en línea con tarjetas bancarias.

¿Cuál es el precio de la tenencia Edomex 2025?

El monto de la tenencia Edomex 2025 varía según el valor comercial del vehículo y su antigüedad. Para quienes cumplieron con el pago del refrendo vehicular Edomex 2025, el costo del refrendo fue de 917 pesos para autos y 385 pesos para motocicletas. Sin el subsidio, el pago de la tenencia puede superar los 10 mil pesos en algunos casos.

Para consultar el costo exacto, se recomienda ingresar al portal oficial y verificar el adeudo según el modelo y características del vehículo.

La multa por no pagar la tenencia Edomex a tiempo

Los propietarios que no realizaron el pago en la fecha establecida deben considerar las posibles multas por tenencia Edomex 2025 . De acuerdo con la Secretaría de Finanzas, se pueden aplicar los siguientes cargos:



Recargos : Se generan diariamente por el atraso en el pago.

: Se generan diariamente por el atraso en el pago. Actualización : El monto adeudado se ajusta según la inflación.

: El monto adeudado se ajusta según la inflación. Multa por omisión : Puede alcanzar hasta el 2% del adeudo mensual, con un límite del 100% sobre el impuesto original.

: Puede alcanzar hasta el 2% del adeudo mensual, con un límite del 100% sobre el impuesto original. Restricciones administrativas: Sin el comprobante de pago actualizado, el vehículo podría tener problemas para circular o realizar otros trámites.

¿Dónde se puede pagar la tenencia Edomex 2025?

El pago se puede realizar en diversos establecimientos autorizados. Entre ellos se encuentran:



Bancos : BBVA, Citibanamex, Santander, HSBC, Banorte, Banco Azteca y Banco del Bienestar.

: BBVA, Citibanamex, Santander, HSBC, Banorte, Banco Azteca y Banco del Bienestar. Tiendas de autoservicio : Walmart, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui y La Comer.

: Walmart, Bodega Aurrera, Soriana, Chedraui y La Comer. Farmacias : Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara.

: Farmacias del Ahorro y Farmacias Guadalajara. Plataformas digitales : Rappi, Mercado Pago y ClaroPay.

: Rappi, Mercado Pago y ClaroPay. Módulos de atención: Oficinas fiscales en Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Metepec y otras ciudades del Estado de México.

