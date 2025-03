Gobierno de Monterrey cambiará horarios para transporte de carga: Cómo quedará el reglamento

Como parte de las medidas para reducir el impacto ambiental , las autoridades de Nuevo León realizaron una modificación a los horarios vigentes para el tránsito de transporte de carga en las vialidades de Monterrey. Estos ajustes al reglamento se implementarán en los próximos días y modificarán los periodos en los que estos vehículos podrán circular y realizar maniobras.

Transporte de carga en Monterrey tendrá nuevos horarios para circular

El pasado 22 de marzo de este año, se publicó una nueva edición del Periódico Oficial del Estado de Monterrey, documento firmado por Samuel García Sepúlveda, actual gobernador, quien respaldó las nuevas disposiciones incluidas en el escrito. Uno de los puntos principales abordó los horarios aplicados para el transporte de carga en las vialidades, ya que a partir del 1.º de abril del año en curso estas jornadas serán modificadas.

Estos ajustes establecen que los transportes de carga no podrán circular entre las 06:00 a.m. y las 10:00 p.m., característica que aplica al polígono de la zona de gestión, misma que considera rutas que no tengan como destino final Monterrey, es decir, que solo utilicen estos caminos como punto de partida.

A este movimiento se le denominó Acuerdo por el que se establece un Polígono de Zona de Gestión y Demanda y se regula el flujo de vehículos motorizados de transporte de carga de bienes, residuos o mercancías en función de sus emisiones contaminantes.

Getty Images Estos serán los nuevos horarios para que circule el transporte de carga Monterrey

Con el fin de que se cumplan al margen estas disposiciones, el boletín oficial explica que la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, serán los encargados, junto con las autoridades del Gobierno del Estado de Nuevo León, de verificar que se respeten los nuevos horarios para los vehículos catalogados como transporte de carga.

Entre los métodos que se tienen contemplados para este fin, está la implementación de sistemas de control vial y regulación de tránsito, llevados adelante con el apoyo de cámaras inteligentes y lectores de placas que sean capaces de detectar cualquier irregularidad.

