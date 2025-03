Bóxer para hombres con la mejor calidad y en menos de 100 pesos, según la Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó un estudio exhaustivo en noviembre de 2021 para evaluar la calidad de la ropa interior masculina tipo bóxer disponible en el mercado mexicano.

Este análisis abarcó 20 modelos de 14 marcas distintas, con el objetivo de orientar a los consumidores hacia compras informadas y evitar la adquisición de productos de baja calidad que requieren reemplazos frecuentes.

La mejor marca de bóxer a menos de 100 pesos

Entre las marcas evaluadas, Fruit of the Loom destacó no solo por su excelente calidad, sino también por su accesibilidad económica. Los bóxeres de esta marca obtuvieron una calificación de “Excelente” en aspectos como resistencia al desgaste, durabilidad y resistencia al reventamiento.

Además, presentaron una alta resistencia a la decoloración, manteniendo su apariencia original incluso después de múltiples lavados.

Lo más notable es su precio competitivo: un paquete de tres piezas se encuentra alrededor de 99 pesos, lo que representa una opción económica sin sacrificar calidad.

Otras marcas que destacan, según la Profeco

Otras marcas reconocidas también fueron evaluadas, por ejemplo, Levi’s y Wilson obtuvieron calificaciones de “Excelente” en el estudio de Profeco ; sin embargo, sus precios son más elevados.

Un paquete de tres bóxeres de Levi’s tiene un precio promedio de 349 pesos, mientras que uno de Wilson cuesta aproximadamente 149 pesos.

Esto implica que al optar por Fruit of the Loom, los consumidores pueden ahorrar hasta 150 pesos, obteniendo una calidad similar a la de las marcas más costosas.

Equilibrio precio y calidad, según Profeco

Además de las marcas mencionadas, el estudio de Profeco identificó otras opciones de calidad y precio razonable. Por ejemplo, los bóxeres de la marca Hanes, que están fabricados con 100% algodón, también fueron bien evaluados en términos de resistencia y durabilidad.

Marcas que podrían no cumplir con las características

Es importante destacar que la dependencia detectó algunas marcas que no cumplen con el contenido de fibras declarado en sus etiquetas.

Por ejemplo, los modelos de las marcas George y Zaga presentaron discrepancias significativas en el porcentaje de fibras respecto a lo indicado, lo que puede afectar la calidad y durabilidad de la prenda.

Además, el producto de la marca Skiny declaró contener poliamida, pero en realidad presentó poliéster en su composición.

Recomendaciones de Profeco para adquirir ropa interior

Al momento de adquirir ropa interior, es fundamental considerar tanto la calidad como el precio. Optar por marcas que ofrecen productos duraderos y cómodos puede traducirse en un ahorro significativo a largo plazo y en una experiencia de uso más satisfactoria.

Además, es recomendable revisar detalladamente las etiquetas y asegurarse de que las prendas cumplan con los estándares de calidad deseados.

