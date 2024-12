Aguinaldo 2024: Cómo puedes denunciar a tu patrón si no recibiste esta prestación

El aguinaldo 2024 es el derecho de las y los trabajadores a recibir una retribución económica equivalente a un mínimo de 15 días de salario, que a su vez corresponden a un año laborado, según la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El aguinaldo es una prestación obligatoria que todo trabajador en México debe recibir, es responsabilidad del empleador efectuar el pago correspondiente, y el incumplimiento de esta obligación puede generar sanciones.

En adn40 te explicamos todo lo relacionado es esta prestación, asimismo te decimos cómo y dónde puedes denunciar a tu patrón, jefe o empresa en caso de que no te hagan el pago.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el aguinaldo es tu derecho y:



Si bien la ley no establece un día específico para realizar el pago de esta retribución, sí marca el 20 de diciembre como plazo límite.

