“Estoy arrepentido": Agresor de Melanie envía mensajes y pide piedad para evitar pisar la cárcel

La historia de Melanie , quien sufrió una agresión física por parte de su novio durante una fiesta de Halloween, continúa con las nuevas declaraciones de la víctima. Ella señaló que su agresor Christian “N” le ha enviado mensajes pidiendo su apoyo para no ir a prisión.

Melanie, de 20 años, compartió que, más allá de la agresión física, su relación estuvo marcada por celos excesivos, control, manipulación y aislamiento. “Me alejó de mis amigos y mi familia, me hizo sentir culpable por todo”, declaró en una entrevista en HechosAM.

Christian, agresor de Melanie, le envía mensajes

La joven reveló que su agresor se puso en contacto con ella tras la viralización del caso en redes sociales. Según Melanie, Christian “N ” le pidió piedad:

“Me escribió que me pondría bien si tenía piedad de él, que estaba arrepentido porque iba a pasar muchos años en la cárcel”.

Aunque Melanie ha mostrado mejoría física desde la agresión, señaló que el impacto psicológico aún es profundo, siguiendo un patrón común en relaciones abusivas.

El apoyo de su familia

Durante su recuperación en el hospital, Melanie ha contado con el respaldo incondicional de su familia. Sin embargo, confesó que el proceso emocional ha sido difícil: “Teniendo el apoyo de mi familia, siento que el proceso es más rápido. Pero emocionalmente me dejó destrozada. Pensé que era una relación normal, y no lo era; simplemente no lo quise ver”.

El hermano de Melanie, Pedro Barragán, ha buscado formas de ayudar a su hermana. A través de la venta de su música, Pedro recauda fondos para financiar las operaciones y tratamientos necesarios para la recuperación de Melanie: “Se me hace injusto porque es mi hermana, y lo único que busco es apoyarla. Es el único medio que tengo para ayudarla”.

El caso de Melanie sigue generando indignación en internet, poniendo nuevamente el foco sobre la importancia de prevenir y atender las relaciones abusivas.

Pedro Barragán, hermano de #Melanie, la joven agredida por su novio en #Tamaulipas, habla de cómo ha tratado de ayudarla a través de su música.



— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 26, 2024

