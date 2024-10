Así puedes pedir la beca idiomas UNAM de hasta 50% para clases inglés en The Anglo y otras instituciones

Practica tu inglés y descubre el Cheltenham Literature Festival. 💬📚

📅Martes, 22 de Octubre

⏰5:30 PM

📍The Anglo Library.



Practice your English while learning about the Cheltenham Literature Festival! 💬📚

📅Tuesday. October 22nd

⏰5:30 PM

📍The Anglo Library. pic.twitter.com/F66Q7OM58i