Taquería contrató a falso sacerdote para que empleados confiesen sus pecados

¿Te imaginas ser empleado de algún lugar en el que tu patrón contrate a un falso sacerdote para “sacarte la sopa”? Pues esta fue la historia de un grupo de trabajadores de una taquería ubicada en California, Estados Unidos, lugar en el que una cadena de comida hizo esta peculiar práctica.

De acuerdo con agencias informativas, el dueño de la taquería de nombre “Taquería Garibaldi”, contrató a un falso cura para que los empleados le confesaran sus pecados, entre los cuales estaban el robo a la empresa, hablar mal del patrón, tratar de perjudicar a la cadena de comida.

Una investigación por parte del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, señaló que una persona se presentaba como cura para “oír sus pecados y confesiones”, todo en horario laboral y para después decirle todo al dueño del local.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Se señaló que el supuesto sacerdote trataba de convencer a los empleados de que le dijeran todos los pecados que cometían a la hora de trabajar, en donde incluso les cuestionó sobre a qué hora llegaban a su zona laboral.

Les preguntaba si habían robado al empleador, si habían llegado tarde al trabajo, si habían hecho algo para perjudicar a su empleador o si tenían malas intenciones hacia él -se lee en un comunicado de prensa del Departamento del Trabajo.

Te podría interesar: VIDEO: Taquero salva a cliente de morir ahogado con un taco en la CDMX

Multan a taquería que contraba a falso sacerdote

De acuerdo con lo dado a conocer por medios internacionales , autoridades de los Estados Unidos condenaron a los dueños de la cadena de taquerías, a pagar 140 mil dólares por salarios atrasados, daños y perjuicios a 35 empleados.

Se señaló que las autoridades se encontraban investigando irregularidades en los pagos de horas extra de trabajo, propinas y demás beneficios con los que contaban los empleados. También se señaló que los dueños de la cadena de tacos, amenazaban a varios trabajadores con sus condiciones migratorias.

Uno de los principales motivos del actuar de los dueños, era lograr el silencio de los trabajadores para así, lograr que estos continuaran con los trabajos y malos tratos por parte de los dueños.

Es importante mencionar que personal de la Diócesis Católica, señaló que el presunto sacerdote no pertenecía a la religión, por lo cual pidieron no ser ligados con este caso en particular.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.