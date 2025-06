Argentina confirma sentencia e inhabilitación de por vida a Cristina Fernández Kirchner por corrupción

La Corte Suprema de Argentina ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. Ahora se le impuso prisión y la inhabilitación perpetua de ejercer otros cargos públicos. El fallo generó reacciones en medios internacionales, lo que agitó el escenario político en el país y despertó interés por otras causas judiciales.

En adn40 te explicamos a detalle sobre el caso “Vialidad”, las repercusiones internacionales y locales además de las consecuencias económicas que enfrenta la expresidente de Argentina.

¿Qué es el caso “Vialidad” por el que se conoce a Cristina Fernández?

El caso “Vialidad” se centra en presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

La justicia determinó que Cristina Fernández favoreció al empresario Lázaro Báez, generando un perjuicio millonario al Estado. En 2022, fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitada de por vida.

En 2024, la Corte Suprema confirmó la sentencia, cerrando definitivamente la causa.

Medios internacionales reaccionan a la sentencia de Cristina Fernández

Diversos medios internacionales destacaron el impacto histórico del fallo. The New York Times habló del fin de las aspiraciones políticas de Kirchner. El País de Uruguay y España calificaron la sentencia como histórica. O Globo remarcó la polarización social en Argentina. Bloomberg y Financial Times coincidieron en que la condena redefine la política argentina. Finalmente, ANSA subrayó la independencia del Poder Judicial.

¿Cómo impactó la sentencia de Cristina Fernández a Argentina?

El fallo desató un terremoto político. Cristina Fernández fue una figura central del peronismo (movimiento social argentino también conocido como “justicialismo") durante dos décadas.

Su inhabilitación obliga al kirchnerismo (movimiento político de centroizquierda y variante del peronismo) a reorganizarse. Mientras sectores opositores celebran el fallo como un avance contra la corrupción, sus seguidores denuncian persecución judicial.

Ahora, el gobierno de Javier Milei aprovecha el momento para reforzar su discurso contra la “casta” política.

Aún no acaba: Otras causas judiciales pendientes que enfrenta Cristina Fernández

Aunque el caso “Vialidad” alcanzó sentencia firme, Cristina Fernández aún enfrenta otros procesos:



Hotesur-Los Sauces: Por presunto lavado de dinero y asociación ilícita

Memorándum con Irán: Por encubrimiento en el atentado a la AMIA

Cuadernos de las coimas: Por supuestos sobornos de empresarios a funcionarios

Ruta del Dinero K: Conexa al caso Báez

En contraste, fue sobreseída en el caso “Dólar Futuro”.

Consecuencias económicas y demandas civiles del caso “Vialidad”

Además de la condena penal, Cristina Fernández enfrenta una demanda civil impulsada por el Estado para recuperar fondos malversados. El monto reclamado asciende a 22.300 millones de pesos argentinos (23 millones de dólares). El juez Marcelo Bruno Dos Santos lleva adelante el proceso en el fuero civil y comercial.

