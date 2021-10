Nueva York sufre brote de rara enfermedad relacionada con las ratas

Los habitantes de Nueva York se han visto amenazados por años por plagas de ratas, este año han enfermado gravemente por una rara enfermedad bacteriana llamada leptospirosis.

El departamento de salud informó el mes pasado de 14 casos de leptospirosis , un número alto ya que solo Nueva York ha documentado un total de 57 casos desde 2006.

De los primeros 14 casos, 13 personas fueron hospitalizadas con insuficiencia renal aguda hepática y una persona murió como resultado de la infección. La semana pasada se registró el caso número 15 aunque el paciente ya se encuentra recuperado, dijo el departamento de salud al medio Insider .

¿Qué es la enfermedad bacteriana llamada leptospirosis?

La rara enfermedad se transmite a través de la exposición a ratas, y específicamente a través del contacto de orina de rata o agua contaminada.

Los Centros para el Control de Enfermedades detallan que la rara enfermedad se puede tratar con antibióticos y algunas personas no experimentan ningún síntoma, aunque uno de cada 10 casos escala a complicaciones graves.

Cada año hay aproximadamente 150 casos en todo el país y la mayoría de los casos ocurren en Puerto Ricos y Hawái.

En 2017, la leptospirosis fue noticia en Nueva York cuando un grupo en el Bronx llevó a urgencias a varias personas, lo que provocó una ola de críticas por los esfuerzos de mitigación de ratas en la ciudad.

Un hombre de 46 años que trabajaba en una planta de procesamiento de carne fue hospitalizado por dolor muscular y falta de aire después de cortarse la mano en el trabajo. Posteriormente, desarrolló el primer caso documentado de inflamación testicular, asociado con leptospirosis.

Los otros dos casos vivían o trabajaban en la misma cuadra donde trabajaba el hombre; de las tres personas, dos se recuperaron y una murió. Más tarde, Nueva York emitió una alerta médica veterinaria cuando los perros comenzaron a enfermarse luego de haber bebido agua contaminada durante el invierno.

Aunque no existe evidencia, se cree que existe la transmisión de perros a humanos. El Dr. Robert Glatter, médico del Hospital Lenox Hill en Nueva York, dijo que la leptospirosis con frecuencia no se diagnostica porque afecta a poblaciones vulnerables que a menudo no pueden acceder a la atención médica.

Habría más de 2 millones de ratas en Nueva York

Las ratas pardas, conocidas también como ratas noruegas, han sido un elemento habitual de Nueva York, desde que comenzaron a llegar en barcos desde Europa occidental en el siglo XVIII.

En 2014, el estadístico Jonathan Auerbach estimó que había alrededor de 2 millones de ratas en Nueva York, que es aproximadamente una cuarta parte del tamaño de la población humana de la ciudad.

Hasta el momento no existe un recuento confiable de ratas en la ciudad de Nueva York y cuántas de ellas son portadoras de la rara enfermedad.

adn40, el canal informativo más visto de México. Descarga nuestra app

pfp