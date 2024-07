Incendio en Roma deja coches en llamas; evacúan varios edificios

Un incendio forestal en Roma, cerca de la ciudad judicial de Piazzale Clodio y la sede de RAI ha provocado una fuerte movilización en la que participaron cuatro equipos de bomberos, dos camiones cisterna y un camión con escalera.

De acuerdo con los primeros reportes el incendio se registró en una zona de pastizales detrás del tribunal penal, cerca del Tribunal de Apelación.

Se registra fuerte incendio en Roma

Debido al incendio que se registró , el centro de producción de la Rai en via Teulada y las oficinas de via Goiran, via Gomenizza y via Novaro fueron desalojados.

También se evacuaron edificios en vía Ildebrando Gorian; muchas personas salieron de sus casas con sus mascotas. Además, dos autos se incendiaron.

Roma,maxi incendio zona Tribunale.Colonna di fumo e strade chiuse.Evacuata anche via Teulada,4 palazzine e l’osservatorio astronomico. Auto avvolte dalle fiamme in zona Piazzale Clodio.Evacuata anche la sede Rai.Un

¿Por qué se originó el incendio en Roma?

Según las primeras versiones, las llamas comenzaron en el barrio de chabolas de Via Romei alrededor de las 2 de la tarde.

El incendio se alimentaba con combustible en una zona verde detrás de los edificios de la Rai en vía Teulada a 300 metros de la sede de la televisión pública.

Hasta el momento se desconocen las razones por las que se originó el incendio; sin embargo, las autoridades señalan que no fue algo normal.

La Fiscalía de Roma ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

